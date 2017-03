Os mozos galegos, entre os estudantes que menor predilección mostran por traballar para unha empresa

Os estudantes españois que menor predilección mostran por traballar para unha empresa son os de Murcia (26,74%), Extremadura (29,38%) e Galicia (33,37%), segundo despréndese do III Informe Young Business Talents sobre as actitudes e tendencias dos mozos preuniversitarios españois levado a cabo por Praxe MMT, ESIC e NIVEA, en coordinación coa Universidade de Granada.

AlumnosAlumnos | Fonte: Europa Press

A maioría dos mozos estudantes españois considera que traballar para unha empresa é a mellor opción para a súa futura carreira profesional, xa que o 37,9% deles prefíreo prioritariamente antes que ser emprendedor e crear a súa propia empresa (36,09%) ou ser funcionario (25,79%).

Neste sentido, os mozos elixiron cales serían as empresas ideais para desenvolver a súa carreira profesional. Así, para os estudantes, as compañías máis atractivas para traballar nun futuro son, en orde de preferencia, Inditex, Apple, Google, Nivea, Nike, Microsoft e Coca-Cola.

Segundo os datos extraídos, a tendencia respecto ao ano pasado cambiou, xa que actualmente a maioría dos preuniversitarios enquisados prefire traballar para unha empresa (37,9%), dato que contrasta cos resultados do Informe de 2016, no que a maior parte (41,6%) manifestaba que quería ser emprendedor e crear a súa propia empresa.

Se se aborda a elección do tipo de traballo desde unha perspectiva de xénero, ambos os sexos prefiren traballar para unha empresa no futuro (37,9%). Con todo, apréciase que as mulleres prefiren traballar como funcionarias (29,2%), mentres que os homes están máis interesados en fundar a súa propia empresa (38,9%).

Por comunidades, os mozos de Cantabria (44,5%), Extremadura (37,69%) e Murcia (32,81%) son os que mostran unha maior preferencia por converterse en funcionarios; mentres que os estudantes da Rioxa (8,33%), Cataluña (15,36%) e País Vasco (15,45%) son os que menos intención teñen de ser funcionarios.

Os mozos con maior espírito emprendedor de España son os de La Rioja (50%), Navarra (40,59%) e Murcia (40,22%); mentres que aos que menos lles gustaría formar a súa propia empresa son os estudantes de Cantabria (21,8%), Asturias (29,8%) e Castilla-León (32,3%).

Con todo, a preferencia por ser contratados por unha empresa é maior en Asturias (45,7%), Cataluña (44,9%) e País Vasco (44,7%); mentres que os estudantes españois que menor predilección mostran por traballar para unha empresa son os de Murcia (26,74%), Extremadura (29,38%) e Galicia (33,37%).

En comparación con algúns países do sur de Europa estudados como Italia, Portugal e Grecia, os mozos preuniversitarios españois ocupan o último lugar na clasificación dos que teñen intención de fundar unha empresa (36%), á vez que son os que están máis motivados para converterse en funcionarios (25,7%). Ademais, cun 37,9%, os españois son os segundos en querer traballar para unha empresa, detrás de Portugal (44,9%).

MOBILIDADE XEOGRÁFICA

O estudo tamén reflicte que os mozos españois tamén teñen unha gran disposición a cambiar o seu lugar de residencia por motivos laborais. Así, o 90,2% dos estudantes estarían dispostos a cambiar de provincia se a súa profesión o requirise, un dato que aumenta con respecto ao ano pasado (88,29%). Os destinos preferidos dos mozos para mudarse dentro de España serían Madrid (31,8%), Barcelona (19,1%), Sevilla (4,7%) e Valencia (3,1%).

Neste sentido, os mozos máis dispostos a moverse xeograficamente dentro de España son os de Aragón (96,2%), Extremadura (96,1%) e La Rioja (94,4%), mentres que os que menos son os de Madrid (19,2%), Cataluña (13,8%) e Islas Baleares (13,6%).

Doutra banda, o 81,2% dos mozos mesmo cambiaría de país para mellorar profesionalmente, sendo os destinos máis populares para trasladarse Estados Unidos (22,2%), Reino Unido (13,1%), Alemania (6,1%) e Italia (5,3%).

Desta forma, os mozos de País Vasco (85,3%), Madrid (85%) e Islas Canarias (84,4%) son os que maior preferencia presentan á hora de cambiar de país, mentres que os de La Rioja (27,7%), Cantabria (26,3%) e Castilla-León (24,2%), son os que menos.

De face ao futuro profesional, o 67,5% dos enquisados ten decidida exactamente que carreira cursará nun futuro mentres que o 28,7% aínda non o sabe e un 3,4% destacou que prefire incorporarse directamente ao mundo laboral. Sobre esta cuestión, son as mulleres as que teñen máis claro o que queren estudar e os homes os que en maior medida prefiren incorporarse directamente ao mundo laboral sen ter que estudar.

Por comunidades, os mozos de Islas Canarias (79,2%), Extremadura (74,4%) e Cantabria (71,8%), son os que máis claro teñen a titulación que estudarán mentres que os de País Vasco (38,2%), Cataluña (34,4%) e Aragón (32,5%), os que menos decididos están. Os mozos de La Rioja (11,1%), Castilla-León (5,4%) e Castilla-La Mancha (5,2%) son os que maior tendencia presentan a incorporarse directamente ao mundo laboral e non ter que estudar.