Rodríguez Miranda comeza a súa primeira viaxe da lexislatura a Arxentina e Uruguai cun encontro coa diáspora

O secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, inicia este xoves unha viaxe a Arxentina e Uruguai para coñecer de primeira man a situación que viven os galegos nestes dous países.

A Xunta lembrou que, segundo os últimos datos do INE, en Arxentina residen na actualidade 170.645 galegos, de quen 126.409 (o 74,07%) naceron xa na diáspora. En Uruguai, pola súa banda, viven 40.660 galegos, dos que 32.203 (o 79%) son tamén nacidos fóra de Galicia.

Acompañado en todo momento polo delegado da Xunta en Arxentina e Uruguai, Alejandro López Dobarro, Miranda desenvolverá unha "completa axenda de contactos" institucionais que comezou este xoves cunha reunión con Pamela Malewicz e Adrián Varela, subsecretaria de Dereitos Humanos e Pluralismo e director xeral de Colectividades do Goberno da Cidade de Buenos Aires.

Na súa primeira viaxe ao país nesta lexislatura, Miranda manterá unha reunión cos representantes de todas as comunidades galegas presentes na Arxentina. Ante eles, presentará as novas liñas de traballo para facilitar que as segundas xeracións de galegos no exterior volvan a Galicia, entre as que estarán as 'Bolsas Excelencia Mocidade Exterior'.

Miranda e Dobarro presidirán, así mesmo, a presentación do libro de Alberto Cacharrón 'Crónicas dun Bicigrino' sobre o Camiño de Santiago e fará entrega das 'compostela' a mozos participantes no programa 'Conecta con Galicia 2016'.

O venres, Miranda e Dobarro reuniranse co equipo coordinador dun CD musical que se está preparando sobre o evento 'Buenos Aires celebra Galicia', e recibirán, así mesmo, na Delegación da Xunta en Buenos Aires, a varios representantes de comunidades galegas en Arxentina.

VIAXE A URUGUAI

En compañía do embaixador español no país, Roberto Varela, e de López Dobarro, o sábado Miranda desprazarase ata Uruguai para reunirse cos representantes de todas as comunidades galegas presentes no país. Nesta viaxe, o secretario xeral manterá unha reunión de traballo específica co presidente do Centro Pontevedrés Social e Deportivo, Valentín López.

Repetirán o tres altos cargos na capital uruguaia a presentación das novas liñas de traballo para facilitar que as segundas xeracións de galegos no exterior volvan a Galicia, a presentación do libro de Alberto Cacharrón, e a entrega de 'compostelas' aos participantes procedentes de Montevideo no programa 'Conecta con Galicia'. Despois, presidirán a Homenaxe aos Benefactores do Fogar Español de Montevideo.

Para finalizar esta viaxe, na xornada do domingo, Varela, Miranda, e Dobarro, acudirán a compartir coa colectividade galega presente en Uruguai unha das grandes celebracións da diáspora galega no mundo, a Romaría do Centro Gallego de Montevideo.