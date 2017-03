Ourense rexistra temperaturas ata 11 graos máis altas do normal

As temperaturas primaverais desta semana, que alcanzaron valores 11ºC superiores ao normal en boa parte de España, como en Ourense, pero comezarán a descender o fin de semana, cando volverán as precipitacións, mesmo en forma de neve, segundo a Axencia Estatal de Meteoroloxía (AEMET).

A portavoz do AEMET, Ana Casals, explicou a Europa Press que este episodio de altas temperaturas "entra dentro do normal" pois se deben á variabilidade climática motivada por unha dorsal anticiclónica que non deixa pasar as borrascas atlánticas.

"Son moi altas para esta época do ano. Onte as máximas estiveron entre 7 e 11 graos centígrados por encima do normal en boa parte do país se se ten en conta todos os 8 de marzo entre 1981 e 2010", confirmou.

A portavoz precisou que os termómetros chegaron a valores de entre 7 e 11 graos centígrados por encima do habitual nesta época do ano en case todo Ourense, Castilla-León, Toledo, Guadalajara, Cuenca, parte de Albacete, La Rioja e a provincia de Granada.

Mentres no norte de León, Zamora e Burgos, Navarra, Aragón, oeste e norte de Cataluña, Murcia, toda Andalucía e Extremadura, chegaron a ser de entre 4 e 7 graos centígrados máis.

A diferenza positiva foi de entre 2 e 4 graos centígrados por encima do habitual no resto de Cataluña, Alicante, a costa de Valencia e de Castelló, Baleares e as rexións do norte e resto de Galicia.

Igualmente, en Tenerife chegaron a valores de 7 a 11 graos centígrados por encima do normal e na Gomera e Gran Canaria, de 4 a 7 graos centígrados máis, mentres en Lanzarote a diferenza foi de 2 a 4 graos centígrados.

Con todo, o fin de semana baixarán as temperaturas, aínda que seguirán sendo "agradables" porque "rompe o anticiclón" en altura e penetrará unha vaguada atlántica. De feito, comentou que o domingo se esperan precipitacións nalgunhas zonas a consecuencia dunha fronte que introducirá inestabilidade que provocará un descenso térmico.

Así, indicou que este venres subirán os termómetros no Cantábrico e na metade sur e, sobre todo na costa mediterránea aínda que baixarán na Comunidade Valenciana. Por exemplo, dixo que en Valencia, que este xoves poden alcanzar 30 graos centígrados este venres poderán baixar cinco ou seis graos centígrados.

FIN DE SEMANA

Respecto ao sábado, informou de que empezarán a descender polo oeste da Península, sobre todo en Portugal e Galicia e na metade oeste e mesmo no centro, pero será un descenso lixeiro, "que case non o notarán" excepto en Galicia e Portugal.

En Galicia, este venres chegarán a 26 graos centígrados mentres o sábado quedarán en 16 a 18 graos centígrados, é dicir, un descenso de 6 a 8 graos centígrados. O domingo baixarán na metade norte menos en Galicia --onde xa caeron o sábado-- de 6 a 10 graos centígrados en Castilla-León, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja e en practicamente todo Aragón, Sierra Morena e Sierra Nevada.

"En xeral baixarán en todas partes, de 4 a 5 graos en xeral, algo menos nas costas do atlántico", sinalou. As precipitacións afectarán o sábado por Galicia, Asturias e ao final do día no norte da Península.

De face ao domingo, Casals indicou que empezarán a descender as temperaturas e espérase neve na cordilleira cantábrica, choverá no cuadrante noroeste da Península e en Pireneos e ao final do día pode chover tamén no cuadrante nordés e Baleares.

En xeral, dixo que ese día aumentará a nebulosidade no extremo norte e haberá precipitacións no extremo norte, con choivas no País Vasco, noroeste de Navarra e serán probables e non se descartan no Cantábrico, Pireneos e Gerona.