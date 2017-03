O Goberno galego analizou este xoves un informe sobre a primeira venda de produtos pesqueiros realizada no ano 2016 nas lonxas e centros de venda autorizados en Galicia, que bateu neste exercicio "a marca histórica" de facturación nas vendas de peixe e marisco fresco, sendo o mellor dos últimos 20 anos.

Así, desde 1997, o importe facturado polas vendas de produtos do mar aumentou ata alcanzar en 2016 os 491 millóns de euros pola descarga de máis de 188.000 toneladas.

Xa en 2015 alcanzouse o mellor dato do últimos cinco anos, que agora vese superado pola anualidade de 2016, no que as vendas se incrementaron case un 5 por cento e o valor económico, máis dun 7 por cento con respecto a ese ano.

Segundo destacou Feijóo, as vendas da frota pesqueira rexistraron os valores máis altos desde 2013. Por exemplo, no caso do cerco incrementouse en máis dun 51 por cento o volume de descargas e o valor económico, nun 15,5 por cento.

En función da distribución xeográfica, o presidente subliñou que máis da metade das descargas concéntranse na provincia da Coruña, seguida pola de Pontevedra, cun 27 por cento, e pola provincia de Lugo, cun 21 por cento.

Por lonxas, resaltou que case o 80 por cento das vendas e o 75 por cento da facturación realizáronse nas lonxas da Coruña, Vigo, Ribeira, Burela e Celeiro. Detrás delas, sobresaen as lonxas do Grove, Cambados, Noia e Carril, centradas no marisqueo e na frota de artes menores, principalmente.