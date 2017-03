Lídia Senra (AGEe) pide que a CE investigue a caída de máis dunha decena de torretas de alta tensión na Mariña

A eurodeputada galega de AGE Europa Lídia Senra, integrada Grupo Confederal da Esquerda Unitaria Europea/Esquerda Verde Nórdica, reclamou que a Unión Europea realice unha investigación sobre a caída de máis dunha decena de torretas da liña de alta tensión Boimente-Pesoz, que tivo lugar a principios de febreiro na Mariña lucense.

Lida SenraLida Senra | Fonte: Europa Press

A parlamentaria rexistrou en Bruxelas unha pregunta por escrito dirixida á Comisión Europea (CE) na que lle informa do sucedido durante o último temporal que afectou a Galicia e que, asegura, "non foi de semellante virulencia como para que unha liña de alta tensión que é nova, xa que acaba de ser estreada aínda este ano, non poida resistilo".

Senra considera que, a xulgar polo sinistro acontecido en Lourenzá, no que as torretas derrubáronse en cadea e parte do cableado da Boimente-Pesoz caeu sobre a liña de alta tensión Mondoñedo-A Pontenova, "é lóxico sospeitar" que se poida tratar de "unha situación de deficiencia nos materiais empregados para a construción destas instalacións".

A eurodeputada lembra que as torretas que se "desmoronaron" pertencen a unha liña de máxima evacuación de 81 quilómetros construída para transportar enerxía de Galicia a Asturias, que foi financiada con Fondos Estruturais da UE e orzada en 70 millóns de euros.

"Que seguimento do uso dos Fondos Estruturais da UE fai a Comisión Europea para certificar se se empregan adecuadamente ou non", pregunta a europarlamentaria.

A deputada lembrou que no momento do suceso a liña non estaba a pleno rendemento porque acababa de entrar en funcionamento, polo que alertou de que "o perigo pode ser moito maior e carrexar consecuencias moito máis graves" se "volve pasar algo semellante estando a liña de alta tensión a pleno rendemento".