Galicia sitúase entre as comunidades con maior prevalencia de glaucoma de España, debido a que existe un tipo desta patoloxía relacionado coa síndrome de pseudoexfoliación, que é xenético e cuxa incidencia "se atopa aumentada na Comunidade galega".

Visión con glaucomaVisión con glaucoma | Fonte: Europa Press

Así o informou este xoves o Instituto Oftalmolóxico Gómez-Ulla, situado en Santiago, que incide na importancia das revisións oftalmolóxicas periódicas a partir dos 45 anos e do diagnóstico precoz para combater a cegueira por esta enfermidade.

Así, explicou que estudos poboacionais levados a cabo no ano 2010, relativos á prevalencia da síndrome de pseudoexfoliación en adultos españois na rexión O Salnés, ou no ano 2015 na de Ourense, sobre a frecuencia de pseudoexfoliación entre os pacientes programados para cirurxía de cataratas, "demostraron que a prevalencia da pseudoexfoliación alcanza cifras do 6,5%, en Galicia, moi superiores ás doutras rexións do país".

"Unha porcentaxe que se incrementa aínda máis co envellecemento poboacional, atopando así cifras de ata o 20-30% en pacientes afectados de glaucoma", segundo concretou o Instituto Oftalmolóxico compostelán.

Para concienciar da importancia das revisións oftalmolóxicas, o Instituto Oftalmolóxico Gómez-Ulla levou a cabo esta semana unha xornada de portas abertas na que descubriu novos casos de glaucoma en pacientes que o descoñecían.

De feito, segundo apuntou, do total de persoas que acudiron a revisar a súa visión, "un 27 por cento padecía algún tipo de problema ocular relacionado co glaucoma e, deles, o 66% descoñecía que tiña algún tipo de afección relacionada con esta patoloxía ocular".