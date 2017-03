O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, esgrimiu este xoves que non lle parece "razoable" facer unha folga "para conseguir algo que xa está conseguido, como é a modificación da Lomce".

Preguntado por esta mobilización que levou á rúa a miles de galegos nesta xornada, o xefe do Executivo repasou, tras a reunión do Goberno, dos datos de seguimento que, segundo explicou, trasladoulle o conselleiro de Educación, Román Rodríguez.

En concreto, a Xunta asegura que un 11,42 por cento do profesorado acudiu á folga nos centros públicos, mentres que un 0,39 por cento fíxoo nos concertados. Con todo, UXT elevou a participación ao 63 por cento dos docentes.

Á marxe dos datos e de pedir "respecto" para os proxenitores que non comparten os motivos da protesta, subliñou que lle "custa" entender unha folga contra unha lei "que se vai a modificar". "Vaise a facer un relatorio para iso", esgrimiu.

"Parecería razoable facer unha folga se a lei que se vai a modificar despois non resulta de interese, pero facer unha folga para conseguir algo que xa está conseguido, como é a modificación da Lomce, non me parece razoable", resolveu.

CONCERTOS CON CENTROS QUE SEGREGAN

Por outra banda, preguntado sobre o financiamento a centros educativos que segregan por sexo (o BNG pediu esta semana que a Xunta non lles facilite recursos), Feijóo defendeu, como fixo na pasada xornada no pleno, que "todos os Gobernos mantiveron concertos con estes colexios sen variacións".

"Todos. Ou todos estamos equivocados, digo todos, o BNG, o PSOE e o PP, ou me parece unha proposta sorprendente. Cando se puido facer non se fixo e agora pídese que se faga", remarcou, antes de concluír que os populares cren na "igualdade", que supón "liberdade". "Se a igualdade rexeita á liberdade ou ao revés nin hai igualdade nin hai liberdade", resolveu.