Medio Ambiente acometerá unha actuación preventiva no Río Mero ao seu paso por Cambre (A Coruña)

A Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio acometerá unha actuación preventiva no Río Mero ao seu paso por Cambre (A Coruña), en virtude do convenio subscrito co alcalde, Óscar García.

A actuación, na que se investirán 40.000 euros, será un modelo a seguir polo futuro Observatorio dos Ríos Galegos, segundo informa o departamento autonómico. Respecto diso, destaca o "enorme interese ecolóxico" do Río Mero "pola biodiversidade que proporciona a súa contorna e porque conta cun importante patrimonio hidráulico", engade.

Ademais, precisa que, mediante esta actuación, eliminarase a vexetación nos dous lados do río. En concreto, actuarase en máis de 16 quilómetros lineais.

Neste sentido, concreta que non todos os traballos poderanse realizar con máquinas por existir zonas de complicado acceso polo que algúns serán tamén a man.

Tamén explica que estas actuacións son as que se impulsarán por parte do Observatorio dos Ríos Galegos dos que se redacta o borrador do decreto polo que se creará e que estará integrado por entidades da administración, sociedade civil e institucións do ámbito académico.