A Xunta reunirase proximamente con federacións de transporte para abordar o servizo baixo demanda

A conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, avanzou este xoves que convocará ás federacións de transporte en próximos días para analizar a implantación do servizo baixo demanda, que comezará a funcionar en agosto deste ano.

Así o expuxo este xoves en Santiago na clausura do congreso Carril Bus, onde destacou que a Xunta traballa para a "modernización" e "organización" do transporte, onde microbuses e taxis poidan ir onde sexa necesario en Galicia, con especial atención ao rural.

Respecto diso, iniciáronse os estudos destinados á planificación do novo mapa de servizos de Galicia, con seis ámbitos territoriais, para o que se destinan 2,5 millóns de euros.

Así mesmo, expuxo que nunha segunda fase, cun horizonte temporal de finais de 2019, aprobarase o Plan de Transporte de Galicia, cos novos servizos e tecnoloxías totalmente implantados.

CONCESIÓNS "DEFICITARIAS"

Neste encontro, tomaron a palabra asistentes para realizar as súas demandas á conselleira. Así, Juan Carlos Villarino (Vitrasa) instou á Xunta á posta en marcha dunha lei de financiamento do transporte en Galicia, dado que as concesións "son deficitarias" e o transporte urbano "non é viable" sen subvención pública.

En resposta, a conselleira expuxo que non é partidaria dunha lei neste sentido, senón que para que as liñas sexan viables cre que debe apostarse polas "sinerxías" e "complementarse con diferentes cuestións".

Pola súa banda, Dora Pombo (de Autocares Pedro Pombo) reclamou que nesa rolda de contactos da Xunta "escóitese a máis xente da que normalmente se escoita". No tocante a isto, a conselleira mostrouse aberta a recibir a quen "faga falta", aínda que cre que debe atender primeiro ás federacións que representan ao sector.

TRANSPORTE METROPOLITANO

Noutra orde de cousas, Ethel Vázquez destacou que o plan de transporte metropolitano bonificou 14 millóns de billetes en 2016, cun aforro medio ao ano de 600 euros aos usuarios habituais de áreas da Coruña, Ferrol, Lugo, Santiago e Vigo.

A este respecto, referiuse ao programa Tarxeta Xente Nova, que permite que a día de hoxe máis de 33.000 menores de 19 anos poidan viaxar en transporte interurbano gratis.

Ademais, Ethel Vázquez remarca que a Xunta prevé levar o transporte metropolitano a áreas como as de Ourense e Pontevedra, así como a outros municipios nos que non estea implantado.

CRÍTICAS A CABALLERO

Previamente ao acto, foi preguntada pola prensa polo anuncio do alcalde de Vigo, Abel Caballero, de que paralizará a área e que deixa sen efecto o convenio do transporte metropolitano, do que responsabiliza á Xunta.

Ethel Vázquez lamentou que "os que perden son os veciños de Vigo" cun "plan de transporte metrpolitano de segunda", así como "unha nova promesa a incumprir" por parte de Caballero.

O alcalde avanzou a súa intención de asinar cos rexedores dos concellos da área viguesa convenios bilaterais que permitan aos seus habitantes facer uso do transporte urbano de Vigo "nas condicións que aparecen no convenio da Xunta".

Sobre este extremo, a conselleira de Infraestruturas sostén que que é "unha promesa que vai incumprir, como está a incumprir os convenios asinados e a palabra alcanzada con 13 alcaldes, coa Xunta e, por tanto, cos veciños de Vigo". Ademais, avisa de que as administracións "serias" fan as súas propostas "por escrito" e "con rexistro de entrada".