Fiscalía retira a acusación contra un dos dous procesados por unha agresión sexual nunha festa en Lalín

O fiscal, tras catro sesións de vista oral, decidiu retirar a acusación contra Ángel G.A., un dos dous mozos procesados por supostamente participar nunha agresión sexual múltiple a unha moza nunha festa en Lalín (Pontevedra) en novembro de 2012.

A acusación particular, no entanto, si mantén a súa presunta implicación nos feitos, polos que foran condenados coa súa conformidade dous menores que recoñeceron participar nun episodio de abusos sobre a denunciante.

O xuízo concluíu este xoves na Sección Segunda da Audiencia Provincial de Pontevedra coa declaración dunha testemuña dos feitos que xa fora citada con anterioridade en dúas ocasións sen éxito.

Tras o seu testemuño, o fiscal Pablo Varela concluíu que das probas practicadas durante esta e o tres sesións anteriores da vista oral "non quedou acreditada a participación directa" de Ángel G.A. nos feitos xulgados, de modo que retirou a acusación de que era autor dun delito de agresión sexual e, por tanto, a súa petición de cinco anos de prisión. En relación co outro acusado Breogán F.T., mantén a súa petición de 12 anos de prisión por un delito de violación.

Os avogados defensores reivindican, pola súa banda, a inocencia dos seus clientes e, por tanto, piden a súa libre absolución nesta causa xulgada na Audiencia Provincial de Pontevedra.

"SORPRENDIDAS"

A testemuña que declarou na sesión deste xoves estaba o día da agresión sexual na mesma verbena en Lalín e relatou que un mozo que ela non coñecía levou á súa amiga á forza. Ademais, engadiu que parecía que ambos se coñecían.

Tanto ela como o resto das súas amigas "quedaron sorprendidas" polo xesto, pero ningunha foi tras ela. Esta testemuña non recoñeceu a ningún dos dous acusados como o mozo que levou á forza á vítima.

O xuízo quedou visto para sentenza, despois de numerosas complicacións, entre outras o fallo do aparello de gravación de vistas que non permitiu recoller o audio nin o vídeo de seis das persoas que declararon como testemuñas na segunda das sesións, de modo que foi necesario que o secretario xudicial pasase a acta esquemática que levantara ás partes para saber se a daban por boa ou era necesario chamarlles a declarar, o que, finalmente, non foi preciso.