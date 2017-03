O arcebispo de Santiago participa este venres na inauguración do albergue de peregrinos do Milladoiro

O arcebispo de Santiago, Julián Barrio, participará este venres, a partir das 19,30 horas, na inauguración do Albergue de Peregrinos que a Asociación de Amigos do Camiño Portugués de Ames e Teo abriron no Milladoiro, situado na Rúa Palmeiras.

Segundo informou o Arcebispado, a apertura deste centro enmárcase dentro do proxecto de dinamización do Camiño de Santiago ao seu paso polas localidades de Teo e Ames, en concreto polo núcleo do Milladoiro.

Este albergue, orientado aos peregrinos que fan a variante portuguesa do Camiño de Santiago, é "confortable e acolledor", en palabras do párroco de San José de Milladoiro, José Manuel Guldrís, que destacou que está tamén "adaptado a todas as discapacidades".