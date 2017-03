Comisións Obreiras iniciou este xoves na parte comercial, administrativa e de oficinas de Nueva Pescanova os paros parciais --dunha hora-- que convocou para os martes e xoves deste mes de marzo, mobilización que, segundo manifestou, contou coa "participación maioritaria dos traballadores" do grupo.

O paro desenvolveuse entre as 8,00 e as 9,00 horas no centro de traballo de Chapela e o sindicato indicou nun comunicado que, aínda que "non participaron os mandos intermedios, evidentemente", si houbo un "apoio maioritario" do persoal, o que entende que reforza a súa posición de "rexeitar as pretensións do grupo de precarizar as condicións de traballo".

Todo iso, sostivo, "a pesar do intento de coacción realizado --este mércores-- polo departamento de recursos humanos, chamando ao seu despacho aos traballadores coa intención de que non participasen no paro".

O responsable do sector alimentario de CC.OO. en Galicia, Francisco Vilar, manifestou en declaracións a Europa Press que o sindicato aposta por paros dunha hora os martes e xoves de marzo como medida para tratar de "presionar e facer recapacitar á dirección do grupo" por que se trata de "unha medida sustentable no tempo".

"Estas medidas de presión pódense soster, mentres que ir a unha folga indefinida sería moi limitado", mantivo Vilar, que en alusión ás dúas xornadas de folga convocadas nas fábricas por CIG, UXT, USO e CUT, considerou que son medidas "compatibles", aínda que Comisións Obreiras non se sumará á folga porque non a comparte.

LIÑAS VERMELLAS

CC.OO., que non descarta ampliar as horas de paro se a empresa non reconsidera as súas pretensións, defende que para chegar a un acordo nos convenios colectivos do grupo as liñas vermellas pasan por "respectar" os dereitos adquiridos polos traballadores, garantir o poder adquisitivo dos salarios, eliminar a dobre escala salarial pretendida pola empresa, e crear un plan de emprego.

"Para os representantes dos traballadores é vergoñoso que os mesmos directivos que teñen salarios moi por encima de calquera gran multinacional e con bonus escandalosos, así como todo tipo de comodidades, pretendan dicir que o futuro de Pescanova pasa por que os traballadores teñan unhas condicións de precariedade", rematou.

Finalmente, ao ser cuestionado polo aviso da empresa de que "no caso de que o 24 de marzo non se alcanzou un acordo" retirará a súa actual proposta e aplicará o convenio sectorial, Vilar dixo que esta medida "non é posible" porque os convenios teñen "unha cláusula de ultravigencia mentres non exista acordo entre as partes". "Non é viable, é máis unha ameaza", resolveu.