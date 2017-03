“As mulleres sangran sen cortarse”, di o alcalde de Noia nun acto sobre as mulleres

O político conservador tentou facer gracia con ocurrencias cpmo “a muller é capaz de tocar as narices sen acercarse” ou “a muller é capaz de dar a luz sen corrente”. Logo engadiu que “son moitas as dificultades fisiolóxicas que ten a muller con respecto ao home que en ocasións fai que ese traballo que teñen que facer de forza física se lle complique”.

Santiago Freire alcalde de Noia

Ante estas declaracións, a oposición pide explicacións. Ao propio Freire, e no caso do BNG, ao presidente da Xunta. A deputada Olalla Rodil pregúntalle ao presidente galego se “feminismo sen etiquetas” do que tanto presume é compatible cos chistes pexorativos sobre a muller do rexedor. A deputada Yolanda Díaz (En Marea) cualificou as declaracións de machismo.