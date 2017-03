A secretaria xeral de Igualdade, Susana López Abella, mostrou este xoves o seu "rotundo rexeitamento" ante as "declaracións desafortunadas" do alcalde de Noia, Santiago Freire, pronunciadas durante un acto con motivo da celebración do Día da Muller.

Susana López Abella, secretaria xeral de Igualdade | Fonte: Europa Press

Durante a súa comparecencia na Comisión de Sanidade, Política Social e Emprego, a titular de Igualdade asegurou que as afirmacións do rexedor foron "desafortunadas" aínda que puxo en valor que, de forma "inmediata", pedise desculpas polo seu "erro".

"Teño que dicir que o alcalde, co que falei esta mañá, está absolutamente doído", manifestou a secretaria xeral de Igualade, que considerou que o rexedor "foi consecuente co seu erro e pediu desculpas".

Respecto diso, aproveitou para lamentar que a deputada de En Marea e secretaria xeral de Podemos Galicia, Carmen Santos, aínda non pedise desculpas aos membros do Partido Popular por vinculalos co asasinato de mulleres a través da rede social Twitter.

"Non sabe o doídos que nos sentidos polo 'tuit' de Carmen Santos, imaxínese vostede, que son partido de goberno, -manifestou dirixíndose á deputada socialista Noela Santos-, que lles chamasen asasinos de mulleres. Para nós foi unha terrible dor", asegurou a titular de Igualdade.

INTERVENCIÓN DO ALCALDE DE NOIA

A secretaria xeral de Igualdade foi interpelada durante a comisión pola deputada socialista Noela Blanco e a nacionalista Montse Prado polos chistes machistas do rexedor. En concreto, nun fragmento da súa intervención colgada nas redes, pódese escoitar a Santiago Freire pronunciando varios chistes machistas. Así, asegura que "a muller é capaz de sangrar sen cortarse", "a muller é capaz de dar a luz sen corrente" e "a muller é capaz de tocar os narices sen achegarse".

Ademais, continua o seu discurso sinalando que "son moitas as dificultades fisiolóxicas que teñen con respecto ao home" e que, en ocasións, "fan que ese traballo que teñen que facer de forza física complíqueselle".