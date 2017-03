O delegado do Goberno aposta por formar e concienciar á sociedade para loitar contra a violencia machista

O delegado do Goberno en Galicia, Santiago Villanueva, afirmou, este xoves nunha entrevista concedida á Radio Galega, que a loita contra a violencia machista debe pasar pola concienciación e formación da sociedade.

Santiago Villanueva na Radio Galega | Fonte: Europa Press

"É un traballo que debemos realizar todos, non só as administracións, os corpos de seguridade e a xustiza", sinalou Villanueva. Así mesmo, destacou a importancia de educar aos nenos "desde pequenos, demostrándolles e indicándolles que non pode haber violencia machista".

Aínda que recoñeceu que "sempre son necesarios máis medios", aplaudiu a relevancia que se concede nos corpos de seguridade a esta materia. "É un tema ao que se lle da prioridade desde a Policía e a Garda Civil, están especialmente sensibilizados", sentenciou.

Na mesma entrevista, Santiago Villanueva tamén falou da operación antidroga acometida recentemente contra un cártel colombiano que tentaba instalarse en Galicia. Sobre esta, destacou a "calidade" e o "magnífico traballo" realizado pola Policía Nacional.

Ademais, explicou que se tratou dunha operación "distinta" ao habitual pola forma de traballar dos narcotraficantes que, "por primeira vez", tentaron instalarse en Galicia sen socios locais.

CASO DIANA QUER

En definitiva, o delegado do Goberno valorou o traballo "constante" dos corpos de seguridade para que Galicia non sexa a porta de entrada da droga en España.

Outro dos temas de actualidade polos que foi preguntado na Radio Galega foi a desaparición de Diana Quer, caso que, lembrou, atópase baixo segredo de sumario.

O que si asegurou sobre o mesmo é que a Garda Civil "segue traballando de forma intensa". Villanueva insistiu en que "todas as liñas están abertas" e que por iso non se descarta ningunha hipótese.

TRASLADO ROSARIO PORTO

O delegado do Goberno tamén declarou que os corpos de seguridade traballan en máis desaparicións que esta. En concreto, referiuse a a de Iván Durán ante as críticas do pai do mozo, quen afirmou que non se buscaba ao seu fillo de igual forma que a Diana Quer.

Finalmente, Villanueva foi preguntado polo traslado de prisión de Rosario Porto, sobre a que asegurou que non recibe un tratamento distinto ao do resto de presidiarios. "Un tribunal revisa cada caso e, en función dos resultados, acórdase o traslado ou non dos presos", sentenciou.