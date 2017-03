Consello.- A Xunta nomea un novo director de Mobilidade e Feijóo asegura que non variará a política de transportes

O Goberno galego aprobou o nomeamento de Ignacio Maestro Saavedra como director xeral de Mobilidade, en substitución de Helena de Lucas de Santos. O presidente, Alberto Núñez Feijóo, explicou que cesa a petición propia e agradeceulle os servizos prestados.

Ata o momento Ignacio Maestro, enxeñeiro técnico superior de Camiños, Canles e Portos, ocupaba a Subdirección Xeral de Planificación Técnica na Dirección Xeral de Mobilidade. Previamente, pasou pola Confederación Hidrográfica do Miño-Sil e pola empresa privada.

Preguntado acerca de se os cambios nesta dirección xeral, tres nos últimos anos, suporán un cambio na liña de transportes ou unha demora na reestruturación das concesións de autobuses obrigadas por sentenza xudicial, Feijóo descartouno.

"Promocionamos a un subdirector xeral que coñece perfectamente o departamento e as liñas van seguir. Non vai supor ningunha demora e non vai haber ningún cambio nas políticas de transportes", explicou.

Engadiu que, ao contrario, que a Xunta debe "cumprir a lei" e, se hai unha sentenza que determina a reestruturación das concesións de autobuses, hai que acometela.

CAMBIOS NO EXECUTIVO

Sobre as substitucións neste departamento, admitiu que poida que haxa máis que noutras direccións, aínda que resaltou que calquera conselleiro que desexe "cambiar" a un director xeral está "no seu dereito".

Neste caso, insistiu en que a dirixente cesou por petición propia e chanceou con que, ata hai pouco, recibía algún "comentario" acerca de que o seu Goberno ten "moi poucos cambios".