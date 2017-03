O único acusado por roubar en casa dun ancián e estrangulalo en Valga (Pontevedra) declárase inocente

O veciño do municipio pontevedrés de Valga Rafael C.B. declarouse inocente durante o xuízo celebrado este xoves na Sección Cuarta da Audiencia de Pontevedra no que senta no banco como único acusado de roubar en casa dun ancián, estrangulalo e queimar o seu cadáver.

A Fiscalía pide para el unha condena de 18 anos e cinco meses de prisión por un delito de intento de roubo con violencia en casa habitada e doutro de homicidio.

Na súa breve declaración ante o tribunal, asegurou que o día que mataron o seu veciño, José Manuel Burés Otero, de 92 anos e coñecido como 'Nelo O Rato', estaba en Vilagarcía e non en Valga, onde tivo lugar o suceso.

O fiscal do caso, Juan Carlos Aladro, sostén que o 28 de maio de 2013 actuou de común acordo cunha persoa non identificada. Entraron na casa con intención de roubar ao seu veciño 'Nelo o Rato' e cando este lles sorprendeu, déronlle fortes golpes na cabeza e arrastráronlle ata a capela anexa á casa onde foi estrangulado. Posteriormente, volveu cunha garrafa de gasolina e prendeulle lume ao cadáver.

Rafael C.B. tan só respondeu as preguntas do fiscal e rexeitou facelo ás do seu avogado defensor. Ademais de negar ser o autor do crime e intento de roubo, declarou que descoñece quen o fixo, pero "desconfía" dunha persoa, un coñecido de nome Juan que este xoves declarou no xuízo como testemuña.

"UN BO GOLPE"

O acusado explicou que un día ese home acudiu á súa casa a venderlle cocaína e cando viu a vivenda do seu veciño díxolle que podería ser un bo golpe. Ademais, asegurou que ao día seguinte do crime díxolle "xa podes estar tranquilo polo vello, que non che vai a molestar".

Este coñecido ao que incrimina declarou como testemuña esposada e custodiada pola Policía Nacional e contou unha versión distinta dos feitos, pois asegurou que foi o acusado o que lle propuxo se lle daban "'el palo' ao señor" e díxolle que xa roubara na súa casa dúas veces antes, aspecto este confirmado pola Garda Civil. El nega que participase.

OUTROS TESTEMUÑOS

Tamén prestou testemuño o mando da Garda Civil que dirixiu a investigación, que declarou que atoparon evidencias documentais de que o acusado quería viaxar a Brasil e atoparon na súa vivenda unha caixa de luvas de látex azuis das mesmas características que uno cuxos restos apareceron á beira do crime e unhas zapatillas cunha sola que coincidía coas pisadas rexistradas na casa do falecido.

Especialistas en Criminalística que declararon por videoconferencia confirmaron que o perfil xenético do acusado correspóndese co achado en diversos puntos da casa do falecido e que as pegadas das zapatillas de Rafael coinciden cun mínimo de dúas pisadas localizadas a lado do cadáver.

Os forenses que pasaron ante o tribunal confirmaron que o home foi queimado cando xa estaba morto, pois están "absolutamente" seguros de que xa non respiraba cando foi queimado.

O fiscal do caso, Juan Carlos Aladro, mantivo a súa acusación tras o xuízo e o seu avogado defensor mantivo a súa inocencia, pero modificou as súas conclusións previas recollendo que, no caso de que sexa condenado, téñase en conta a circunstancia atenuante de drogadicción.

Os forenses confirmaron durante a vista que o procesado ten unha "dependencia moderada" dos opiáceos e a cocaína.