A Deputación da Coruña incluirá no Premio Rafael Dieste de teatro a montaxe da obra gañadora

A área de Cultura da Deputación da Coruña incluirá no Premio Rafael Dieste de textos teatrais a montaxe da obra gañadora, segundo o acordo alcanzado a este respecto coa Asociación de Escritores e Escritoras en Lingua Galega.

Esta foi unha das cuestións que se analizou na reunión mantida entre a vicepresidenta e responsable da área de Cultura, Goretti Sanmartín, e o presidente da Asociación de Escritores e Escritoras en Lingua Galega, Cesáreo Sánchez.

Respecto diso, a institución provincial sinala que incluír a montaxe da obra nas bases do premio de textos teatrais "responde á aposta polas obras de teatro galego contemporáneo, unha das demandas de autores e autoras de xénero".

Por outra banda, a Deputación da Coruña publicou no Boletín Oficial da Provincia (BOP) cinco programas de subvencións destinados a entidades deportivas da provincia, cun orzamento por importe de 2,3 millóns de euros.

Sobre este anuncio, o grupo provincial do PP tacha de "lamentable" que as entidades "teñan que esperar ata o mes de marzo para saber con que diñeiro poden contar para planificar unha tempada que, nalgúns casos, está a chegar ao seu fin". Tamén piden que o próximo ano as axudas publíquense "moito antes".