O Morrazo poderá presumir de ter xa viños con Indicación Xeográfica Protexida

A Consellería do Medio Rural presentou no Consello da Xunta un informe no que se informa dun paso máis no recoñecemento do viño de Ribeiras do Morrazo como Indicación Xeográfica Protexida (IXP).

Estarán amparados baixo a mesma os concellos pontevedreses de Bueu, Cangas, Marín, Moaña, Vilaboa, Pontevedra, Poio e Redondela, que contan cunhas 2.340 hectáreas de viñedo.

A nova IXP é para viños que teñan unha gradación entre 11,5 e 10º, tanto para brancos como para tintos. Actualmente hai sete adegas que comercializan viño nesta zona e producen 40.000 ligros anuais.

O Goberno galego analizou un informe este xoves no que se da conta da obtención da Protección Nacional Transitoria, que autoriza este selo a nivel nacional. O seguinte paso será obter o recoñecemento final ante a Unión Europea (UE). Ademais, máis adiante se analizará que se esta IXP pode incluírse dentro da Denominación de Orixe Protexida das Rías Baixas.