Pacientes de hemodiálise piden mellorar os traxectos en ambulancia ao Cunqueiro e o Sergas afirma que traballa niso

Pacientes de hemodiálise do Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo reivindicaron este xoves, Día Mundial do Ril, a necesidade de que o Servizo Galego de Saúde (Sergas) reorganice as rutas en ambulancia da área viguesa para reducir os traxectos desde as súas vivendas ata o centro hospitalario, os cales actualmente supoñen longos percorridos e pasar "moitas horas" fóra das súas casas.

Pacientes de hemodiálisis piden mellorar os traxectos | Fonte: Europa Press

Ante unha mesa informativa habilitada no hospital con motivo do Día internacional do ril, a presidenta da Asociación de Loita contra as Enfermidades do Ril (Alcer) en Pontevedra, Antonia Hernández, do mesmo xeito que xa trasladaron pacientes de diáleses de Baixo Miño hai un ano, recoñeceu que continúan os problemas das rutas en ambulancia, que fan "percorridos bestiais".

Tal e como indicou, de media os pacientes de hemodiálise tardan unha hora en chegar desde a súa vivenda ata o hospital, e algúns, entre os traxectos de ida e volta e o tratamento de diálese de catro horas, chegan a estar fóra das súas casas ata 11 horas tres días á semana. Por iso, piden rexistrar onde vive cada paciente e reorganizar as rutas das ambulancias para reducir percorridos.

En resposta a estas reivindicacións, o director de Procesos Asistenciais da Estrutura Organizativa de Xestión Integrada (EOXI) de Vigo, Julio García, manifestou que "hai iniciativas" en marcha para tratar de mellorar os tempos das ambulancias, xa que, admitiu, "hai marxe de mellora".

Entre estas medidas, mencionou que o Sergas traballa coas empresas de ambulancia e exponse levar a cabo un proxecto para desenvolver un dispositivo de seguimento por xeolocalización destes vehículos, co fin de analizar os circuítos e tratar de optimizar as rutas.

En todo caso, defendeu que resolver esta problemática "non é sinxelo". "Non é fácil encaixar todo: Hai pacientes con diferentes características, con diferentes tratamentos, e de distintos lugares", explicou, ao que engadiu que canto maior é unha cidade "maior é a dificultade" para organizar os percorridos.

MESA INFORMATIVA

A mesa informativa colocada este xoves no hospital enmárcase nunha campaña para trasladar aos cidadáns os síntomas e consecuencias dunha enfermidade renal, así como para facer chegar unha serie de pautas de hábitos saudables para previr este tipo de enfermidades.

Nesta mesa, tomouse a tensión a varias persoas, xa que na presión arterial móstranse os primeiros indicios de problemas renais. Hernández agregou que nas análises de ouriños tamén se pode ver se "o ril non funciona ben", polo que animou aos médicos de familia a pedir de forma habitual analíticas nas que se consulte o estado da creatinina.

Na área sanitaria de Vigo unha de cada 10 persoas sofre algún tipo de patoloxía renal. Así, o Servizo de Nefroloxía do Chuvi atende na actualidade a medio milleiro de persoas con enfermidades de ril avanzadas. Segundo Hernández, en Vigo hai 120 pacientes de diáleses atendidos no Hospital Álvaro Cunqueiro, 140 no centro dos Carballos e 100 en Povisa.