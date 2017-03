Unha persoa é trasladada en helicóptero despois de precipitarse dun tellado en Lalín (Pontevedra)

Un home foi evacuado no helicóptero medicalizado con base en Santiago tras caer dun tellado en Lalín (Pontevedra), segundo informa o 112.

O home foi trasladado ao Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (Chus). Os feitos tiveron lugar na parroquia de Cercio, concretamente no lugar de Chares. O 061 alertou do suceso sobre as 12,50 horas.

Nese momento, o 112 informou do acontecido aos axentes da Garda Civil, aos efectivos do GES de Lalín e aos membros de Protección Civil da localidade.