En Marea pregunta ao Goberno pola execución dos plans de illamento acústico dos aeroportos galegos

En Marea preguntou ao Goberno español polos graos de execución dos Plans de Illamento Acústico nas contornas do tres aeroportos galegos

Pasaxeiros Realizan O Control De Seguridade En Lavacolla | Fonte: Europa Press

Segundo informou En Marea nun comunicado, a deputada no Congreso Yolanda Díaz rexistrou nas Cortes unha batería de iniciativas nas que pide ao Goberno que informe sobre estes plans, que teñen por obxectivo "minimizar as molestias" que ocasiona o ruído producido polas aeronaves.

Así, Díaz lembrou que "o tres aeroportos galegos teñen unha porcentaxe de execución" deste plan "moi variado". Así, segundo a deputada, o de Alvedro (A Coruña) é "do 22,2%", o de Lavacolla (Santiago) "do 82,3%" e o de Peinador (Vigo) "do 58,6%".

Unha actuación para a que Aena destina "un importe próximo aos 275 millóns de euros" durante os anos comprendidos entre o 2000 e o 2012, aínda que, como apunta Díaz, "non facilitan datos con posterioridade a esta data".

Por tanto, Yolanda Díaz cuestionou ao Goberno "polos motivos polos que non está executado o 100%" do plan, así como polas últimas medicións acústicas realizadas e polo número de vivendas que teñen dereito a insonorización na contorna do aeroporto.