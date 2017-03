A Xunta asinou en 2016 convenios por 3.000 euros con 4 asociacións LGTBI para fomentar a igualdade e non discriminación

A secretaria xeral de Igualdade, Susana López Abella, destacou que a Xunta asinou convenios con catro asociacións LGTBI en 2016, por valor de 3.000 euros cada un, para o desenvolvemento de actividades de fomento da igualdade e a non discriminación.

Así o destacou a titular de Igualdade este xoves durante a súa comparecencia na Comisión de Sanidade, Política Social e Emprego en resposta a unha pregunta formulada pola deputada socialista Noela Blanco sobre as medidas adoptadas polo Goberno galego para garantir a igualdade efectiva deste colectivo.

En primeiro lugar, na súa intervención, a secretaria xeral de Igualdade puxo en valor o avance que supuxo a "consensuada" lei galega pola igualdade de trato e a non discriminación do colectivo LGTBI, unha norma que cualificou de "necesaria" e "garantista" para o colectivo.

Neste sentido, sinalou que o desenvolvemento normativo permitiu desenvolver "medidas fundamentais" para mellorar a vida deste colectivo "desde un enfoque integral" como estes convenios elaborados coas demandas das asociacións.

Ademais, entre outras iniciativas postas en marcha pola Xunta para garantir a igualdade deste colectivo, López Abella citou as "campañas de información social" e "programas específicos" do seu departamento como a acción 'Eu respecto', así como medidas de "formación específica" ao persoal da administración que, polas características do seu posto, está en contacto co colectivo LGTBI.

IGUALDADE NA ESCOLA

Na súa comparecencia, a secretaria xeral tamén considerou "fundamental" traballar desde a escola e nas idades máis temperás no "respecto á diversidade". Con este obxectivo, destacou que a Consellería de Educación puxo en marcha un protocolo educativo para garantir a non discriminación e a liberdade de xénero na aposta da Xunta por "unha escola inclusiva".

Con todo, recoñeceu que "aínda queda moito por avanzar" e "camiño por percorrer". Para iso, asegurou que espera poder contar con todos as forzas políticas para "seguir traballando" a favor da igualdade deste colectivo.

ACOSO LABORAL

Por outra banda, preguntada pola deputada nacionalista Montse Prado sobre a actuación da Xunta ante a situación de "acoso laboral" que, segundo volveu a denunciar, sofre a traballadora da empresa Hedegasa, S.L, Nélida Pisco, López Abella subliñou que a Xunta "seguirá traballando coa inspección de traballo" para que se cumpran os dereitos laborais de "todos os traballadores" de Galicia.

"O Goberno galego sempre defenderá os dereitos de calquera traballador de Galicia, máxime ante calquera denuncia por acoso ou discriminación", apuntou.