Unha saída de vía sáldase cunha persoa ferida no Pino (A Coruña)

Unha persoa resultou ferida ao saírse da vía o vehículo que conducía no Pino (A Coruña). O turismo saíuse da calzada e impactou cunha arqueta na parroquia de Lardeiros, concretamente no lugar de Marquiño.

Segundo un particular, que alertou ao 112 Galicia ás 16,40 horas deste xoves, o ferido estaba atrapado e inconsciente no interior do vehículo.

Entón, o Centro de Atención ás Emerxencias 112 Galicia informou ao 061, que desprazou o helicóptero medicalizado con base en Santiago ata o punto.

Tamén se pasou o aviso á Garda Civil de Tráfico e aos Bombeiros de Arzúa, que se achegaron ao lugar cun equipo de excarceración.

Finalmente, o ferido puido saír polos seus propios medios e descartouse o seu traslado no helicóptero. Foi atendido no punto polos servizos sanitarios.