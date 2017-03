Sanidade destina máis de 15 millóns á contratación do servizo de limpeza dos hospitais de Santiago

O Consello da Xunta aprobou este xoves o expediente de contratación por 15,4 millóns de euros do servizo de limpeza dos hospitais da área de Santiago.

En concreto, encargaranse da hixiene e limpeza, así como a salubridade dos locais do Hospital Clínico Universitario de Santiago (CHUS) e do Psiquiátrico de Conxo.

Entre as funcións que se contratan inclúese a limpeza e desinfección de todas as dependencias; separación, recollida e transporte de residuos; recollida de cuartos e aseos; colaboración co persoal de lencería e subministración de todo o material necesario.