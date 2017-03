Os tratamentos oncolóxicos e hematolóxicos supuxeron o 26% do gasto farmacéutico hospitalario do Sergas en 2016

O xerente do Servizo Galego de Saúde, Antonio Fernández-Campa, destacou que os tratamentos oncolóxicos e hematolóxicos supuxeron o 26% do gasto farmacéutico hospitalario no ano 2016, ao alcanzar os 101 millóns de euros.

Así o manifestou este xoves durante a súa comparecencia na Comisión de Sanidade, Políticas Sociais e Emprego en resposta a unha pregunta formulada pola parlamentaria de En Marea, Eva Solla, na que preguntou á Xunta polos fármacos que motivaron o aumento do gasto sanitario nos últimos exercicios.

Respecto diso, na súa intervención, Fernández-Campa destacou que este incremento do gasto débese á incorporación dean novos medicamentos "que están a permitir incrementar a supervivencia en moitas enfermidades, como o cancro"; á "cronificación" de patoloxías que antes eran mortais, como o propio cancro ou o VIH; así como "ao envellecemento da poboación".

Nesta liña, sinalou que as áreas que derivaron un maior gasto sanitario foron a oncoloxía, hematoloxía (101 millóns), VIH (32 millóns), as terapias biolóxicas para tratar a reumatoloxía ou trastornos dixestivos (52 millóns) así como o caso dos fármacos da hepatite C.

Ademais, explicou que só o "15%" do custo da farmacia hospitalaria correspóndese a pacientes ingresados, sendo o "85%" derivado de pacientes externos ou administrados nos hospitais de día.

HEPATITE C

Na súa intervención, o xerente do Sergas volveu a destacar as cifras de atención a pacientes con hepatites C. Así, sinalou que, desde a aparición dos novos fármacos ata o 31 de decembro de 2016, en Galicia tratáronse "4.869 pacientes".

"O custo en 2015 foi de 77,8 millóns e, en 2016, reduciuse de forma significativa, como consecuencia da aparición de novos medicamentos en competencia, ata os 7,7 millóns", apuntou.

Respecto diso, a parlamentaria de En Marea Eva Solla denunciou que "as cifras" ofrecidas polo xerente do Sergas "non xustifican" o incremento e pediu "máis transparencia" á Xunta nesta cuestión.

URXENCIAS

Por outra banda, preguntado polo deputado socialista Julio Torrado polas denuncias de "saturación" nas urxencias hospitalarias do Complexo Hospitalario Universitario da Coruña (CHUAC), o director xeral de Asistencia Sanitaria, Jorge Aboal, asegurou que este complexo dispón das "infraestruturas e o persoal adecuado" para atender a demanda.

Neste sentido, asegurou que, entre xaneiro e febreiro de 2017, foron atendidas un total de "28.253 urxencias", o que supuxo "957 persoas menos que no mesmo período do ano anterior". Ademais, indicou que se fixeron "473 reforzos de persoal" e habilitáronse "61 camas" máis.