Feijóo destaca o papel dos programas de intercambio para que os mozos aprendan idiomas e vivan experiencias

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, destacou, no acto de benvida ao grupo de mozos da prefectura de Wakayama (Xapón), que visitan Galicia dentro do programa de intercambio 'A mocidade no mundo', o papel destas iniciativas para que os mozos vivan novas experiencias, aprendan idiomas e coñezan culturas diferentes.

Nesta liña, precisou que os intercambios Galicia-Wakayama, que suman xa 13 edicións e un total de 191 participantes, serven para estreitar os vínculos entre dous pobos hermanados, desde 1998, a través de dúas rutas históricas de peregrinación: o Camiño de Kumano Kodo e o Camiño de Santiago.

Durante a recepción, segundo recolle a Xunta nun comunicado, o presidente afirmou que, grazas a estes camiños, Galicia e Wakayama desenvolveron historicamente o seu papel de anfitrións, de destino de viaxeiros.

"Fomos e somos puntos de encontro entre culturas, linguas e persoas", aseverou.