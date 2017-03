O bailarín Óscar Torrado impartirá un curso do novo plan formativo do Centro Coreográfico

O Centro Coreográfico Galego abrirá o seu programa formativo deste ano cun curso de danza clásica que impartirá na súa sede da Coruña o bailarín Óscar Torrado, do 10 ao 14 de abril.

O encontro está dirixido a bailaríns e bailarinas profesionais, profesorado e estudantes de danza de nivel medio-alto. O cinco sesións co bailarían darán comezo cunha clase deste nivel para centrarse a continuación no perfeccionamento da técnica.

Óscar Torrado desenvolve a súa traxectoria artística tanto dentro como fóra de España. Despois de graduarse con matrícula de honra no Real Conservatorio Profesional de Danza de Madrid, con 16 anos debutou co Ballet do Teatro Lírico Nacional. Tras entrar no Ballet Nacional de Cuba, en 2008 iniciou o seu proxecto coreográfico 'Noite española'.