A secretaria xeral de CC.OO. na unión comarcal de Vigo, Amelia Pérez, única candidata no VIII congreso local do sindicato, celebrado este xoves en cidade olívica, revalidou o cargo tras conseguir un apoio do 85 por cento, segundo trasladou ela mesma a Europa Press.

Concretamente, a votación celebrada na sede viguesa de Afundación finalizou con 70 votos a favor da secretaria xeral, 11 votos en branco e un nulo. Ademais, foron elixidos 27 delegados para representar á unión comarcal no congreso do sindicato nacional de CC.OO. Galicia, que se celebrará en maio.

No que respecta á comisión executiva, a propia secretaria xeral confirmou a Europa Press que a súa proposta expón unha renovación practicamente total, xa que, de 11 membros da dirección, só tres repetirían e o resto serían novas incorporacións.

Amelia Pérez, que en 2012 converteuse na primeira muller en porse á fronte de CC.OO. en Vigo, trasladou que para ela é "unha responsabilidade e unha satisfacción saír co apoio" deste xoves, e considerou que con iso se consolida a ruptura da "cultura" de Comisións ata fai catro anos, na que os secretarios xerais eran do sector do metal e homes.

Pérez mostrouse convencida de que, do mesmo xeito que o sindicato foi "determinante" na Transición española, "nestes momentos --vaino a ser-- para a saída da crise". Neste marco, subliñou que en Vigo e a súa comarca hai "retos e desafíos moi importantes" que fan necesario que organizacións políticas, sociais, empresariais e sindicais póñanse "as pilas xa".

RETOS E DESAFÍOS

Entre eles, mencionou que "se corre o risco de que Vigo quede illada a nivel de infraestruturas e pase á irrelevancia nun sector tan importante como o automóbil pola competencia con Portugal", ante o que pediu "unha aposta clara" polo corredor atlántico, así como por que Portugal e España poidan "xogar en igualdade de condicións".

"A Vigo ninguén lle regala nada, ten que pelexar absolutamente todo", lamentou a secretaria comarcal, que pediu que todas as organizacións senten "ao redor dunha mesa", analicen "o que pasa" e póñanse "ao choio". "Senón, corremos o perigo de quedar illados e que no futuro a cidade estea morta", remarcou.

Neste contexto, considerou que no relativo ao sector do automóbil o que hai que facer é "axuntar forzas na cidade, crear sinerxías, expor unha estratexia e que alguén a lidere", o que entende que lle corresponde ao Concello de Vigo, aínda que avanzou que o sindicato está "disposto a facelo".

Ademais, manifestou que no ámbito das empresas "si toca mobilizacións" para reclamar que os beneficios, a saída da crise e o crecemento "que se di", "redunden nos traballadores" a través de incrementos salariais, recuperación do poder adquisitivo, mellora da calidade no emprego e as condicións de traballo e, "ao final, mellores condicións de vida".