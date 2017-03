A Coruña acollerá desde o domingo unha nova edición do Fórum Gastronómico

A Coruña acollerá desde o domingo, día 12, e ata o 14 de marzo, unha nova edición do Fórum Gastronómico, que terá lugar no recinto feiral ExpoCoruña e que arrincará, na primeira xornada, cunha sesión sobre a Nova Cociña Galega.

Segundo informa a organización, o programa de actividades terá como eixo central a nova cociña galega coa presenza de Alberto Cruz (Landua, Dumbría), Carlos Javier González (Merenzao, Ribeira Sacra), Diego López (A Molinera, Lalín), Nacho Rodríguez (Gastromanía, Palmeira), Alén Tarrío (Pazo de Altamira, Santiago de Compostela) e Alberto Lareo (Manso, Santiago de Compostela).

Tamén pasarán polo Auditorio os cociñeiros do colectivo Coruña Cociña cunha sesión colectiva. O encargado de pechar as actividades será o tamén coruñés Luís Veira (Árbore da Veira).

Nos talleres os protagonistas serán Toni Beira (Pastelaría Canle), gañador do IX Concurso Mellor Croissant Artesán de Manteiga de España 2016; Diego Galegos (Sollo) e Nandu Jubany (Can Jubany).

OUTRAS ACTIVIDADES

No apartado de Fórum Vino, Pepe Ferrer será o encargado de deleitar aos presentes con viños de Xerez. Tamén o domingo entregarase o premio 'Cociñeiro Novo 2017'.

Mentres, o luns o director e fundador de Bonilla á vista, César Bonilla, recollerá o Premio Picado ao mellor produtor no transcurso deste evento.

Por outra banda, a Deputación de Palencia estará presente, por primeira vez, no Fórum Gastronómico da Coruña. Nel, disporá dun espazo no que participarán dez empresas do Club de Calidade pertencentes a márcaa 'Alimentos de Palencia'.