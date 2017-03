Vantaxe mínima para Rusia

Ficha técnica

RC Celta 2: Sergio Álvarez; Hugo Mallo, Cabral, Fontás, Jonny; Chelo Díaz, Radoja; Daniel Wass (Jozabed, 69'), Iago Aspas, Pione Sisto e John Guidetti (Beauvue, 78').

FC Krasnodar 1: Kritsyuk; Martynovich, Naldo, Granqvist, Cristian Ramírez; Ilya Zhigulev Torbinski, 82'), Claesson, Gazinskiy, Podberezkin (Mamaev, 74), Mauricio Pereyra e Wanderson (Laborde, 78').

Goles: 1-0: Daniel Wass (minuto 50). 1-1: Claesson (min. 56). 2-1: Claudio Beauvue (min. 89).

Árbitro: Craig Thomson (Escocia). Amarelas a Claesson (24') nos visitantes.

Incidencias: partido de ida dos oitavos de final da Europa Leagude no estadio municipal de Balaídos ante preto de 18.000 espectadores.



Insistiu o Celta durante todo o partido, pero tivo que ser Claudio Beauvue, cun espectacular remate coa testa no minuto 89, o que dese unha mínima vantaxe ao Celta para a volta dentro dunha semana en Rusia. Os celestes foron moi superiores no primeiro tempo, pero non marcaron, e tralo gol de Daniel Wass de falta, permitiron a reacción do Krasnodar, que empatou na súa segunda chegada á portaría celeste. Quedou o Celta tocado, pero recuperou a iniciativa nos últimos vinte minutos e obtivo a recompensa final co gol postremeiro de Beauvue, o primeiro trala súa longa recuperación. A volta, o vindeiro xoves.

Claudio Beauvue celebra o gol da vitoria celeste. | Fonte: @RCCelta

O primeiro tempo foi un monólogo dun Celta excelente, intenso e sempre coa iniciativa, pero sen acerto nos metros finais. Tardaron en chegar as ocasións claras, e nos primeiros vinte minutos tan só dous remates coa testa: Cabral nun córner e Guidetti trala xogada pola esquerda de Pione Sisto, o mellor dos celestes. Daniel Wass tentou sorprender nunha falta directa que despexou o meta visitante, e a mellor celeste chegou no 28, tras un tiro de Aspas que petou na defensa, rexeite e centro de Hugo Mallo, para que Guidetti rematase preto do pau esquerdo de Kritsyuk. Pione Sisto, sempre un problema para a defensa do Krasnodar, e Iago Aspas volveron tentalo antes do descanso, pero sen éxito.

O gol non chegou na primeira parte, pero si na primeira ocasión da segunda. O 1-0 foi obra de Daniel Wass cunha falta lonxana axustada ao pau, cun chisco de colaboración do meta rival. De xeito incompresíbel, o Celta perdeu o control do partido, e o Krasnodar chegou por primeira vez á meta de Sergio Álvarez cun tiro de Podberezkin que se foi alto. E na segunda chegada, asistencia de Wanderson e o empate de Claesson. O Celta quedou tocado, e menos mal que Sergio Álvarez evitou o segundo nun man a man con Cristian Ramírez, de novo en chegada pola esquerda.

Tras uns minutos de dúbidas, o Celta volveu recuperar a iniciativa e asediou a meta do Krasnodar, sobre todo pola banda dereita. Jozabed foi o primeiro recambio, e Claudio Beauvue o segundo a falla de doce minutos. O Celta seguiu insistindo, cun Hugo Mallo incansábel cos seus centros, e Claudio Beauvue marcou coa testa no minuto 89 tralo derradeiro centro do marinense para repartir xustiza en Balaídos. Con vantaxe mínima (2-1), o Celta viaxará o vindeiro xoves a Rusia, onde xa poderá contar co Tucu Hernández, ausente en Vigo.