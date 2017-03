O alcalde de Vigo, Abel Caballero, emprazou ao presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ás próximas eleccións municipais para resolver o conflito da área Metropolitana, que debe ter unha solución "na política", porque o presidente galego "xa a rebentou".

Abel Caballero co bastón de mando de Vigo

DESAFÍO A FEIJÓO

Así se pronunciou este xoves o rexedor olívico sobre a crise do ente supramunicipal, cuxa constitución foi recorrida nos tribunais polo goberno galego, e cuxa Xunta de Goberno (da que estaban ausentes os alcaldes do PP) xa non volverá reunirse, tal e como anunciou o propio Caballero.

"Xa nos dá igual, Feijóo xa a rebentou (...) pasarán dous anos en recursos e xa veremos se entramos a contestalos ou non", afirmou o alcalde, quen tamén apuntou, en alusión ao proceso contencioso administrativo: "Gañarémoslle se seguísemos no proceso, pero para que meterse?".

"Dentro de dous anos verémonos Feijóo e eu nas eleccións locais aquí en Vigo", retou o alcalde, quen sinalou que o presidente galego debe colgarse a "medalla de reventador da área Metropolitana e do transporte metropolitano". "Isto decidirase outra vez na política, (...) isto pasa porque o PP non ten maioría. O día que deron clases de democracia Feijóo non estaba", proclamou.

CONVENIOS BILATERAIS PARA FACER O MESMO DOUTRO XEITO

Por outra banda, o alcalde confirmou contactos coa rexedores da área que estaban presentes na Xunta de Goberno metropolitana para a firma de convenios bilaterais de transporte, que consistirán en "o mesmo" que o propio Caballero asinou coa Xunta.

Así, sinalou que o Concello olívico está a preparar un novo cartón de transporte urbano para permitir descontos (Vigo asumiría 0,46 euros do billete) nos transbordos ao bus urbano, de entrada ou saída da cidade. "O Concello cumpre o seu compromiso ao cento por cento", aseverou, á vez que sinalou que "hai que preguntar á Xunta" pola parte de bonificación que se supón que asume ela.

Caballero asegurou que non haberá "ningunha dificultade técnica" para poñer en marcha ese sistema de convenios bilaterais, aínda que non desvelou que mecanismos utilizaranse para diferenciar aos viaxeiros do bus urbano que veñan dun transporte interurbano.