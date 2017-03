Adif mellorará a permeabilidade nos municipios situados no tramo entre Porto e Taboadela (Ourense)

Adif Alta Velocidade vai acometer a mellora da permeabilidade entre os municipios situados xunto ao tramo Porto-Taboadela (Ourense), da Liña de Alta Velocidade (LAV) Madrid-Galicia, actualmente en construción.

Neste sentido, segundo informou Adif, atópase aberto o proceso de información pública sobre a relación dos bens e dereitos afectados cuxa expropiación é necesaria para executar as obras, tras a súa publicación no Boletín Oficial do Estado (BOE).

A declaración da necesidade de ocupación afecta a terreos situados nos termos municipais de Xunqueira de Ambía, Baños de Molgas e Vilar de Barrio, na provincia de Ourense.

"O obxectivo deste proxecto é mellorar a permeabilidade e as conexións viarias entre os núcleos de Maus e Vilariño, así como na zona de San Andrés de Merí, que se sitúan nos termos municipais antes mencionados, xunto á nova LAV", segundo explicou Adif.

CAMIÑO

Entre Maus e Vilariño proxéctase a execución dun camiño que unirá a saída de emerxencia do Túnel de Seiró coa boca de saída do mesmo, "quedando con iso unidos devanditos núcleos, a través da actuación proxectada e a rede de camiños existentes", segundo puntualizou.

Devandito viario permitirá, ademais, a evacuación do Túnel de Seiró cara a Miaman, e facilitará a conservación e mantemento da liña de alta velocidade.

Na contorna de San Andrés, proxectouse un acceso rodado desde o devandito núcleo ata as leiras situadas ao sur da LAV. Para iso unirase a rede de camiños existente co novo viario proxectado na devandita zona, paralelo á liña convencional Zamora-Ourense pola súa marxe esquerda.