Controlado o incendio forestal de Carballeda de Valdeorras tras arrasar 80 hectáreas

A Consellería do Medio Rural deu por controlado a última hora deste xoves o incendio forestal que desde o mediodía afecta o municipio ourensán de Carballeda de Valdeorras e que queimou unhas 80 hectáreas de monte raso.

Segundo datos do departamento autonómico, o lume iniciouse sobre as 13,20 horas do xoves nun monte da parroquia de Candeda e quedou controlado pouco antes das 21,40 horas.

Nos traballos de extinción traballan nestes momentos un técnico, 13 brigadas, oito motobombas, unha pa e tres helicópteros. Segundo as últimas estimacións oficiais, a superficie afectada é de 80 hectáreas.