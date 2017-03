As vendas do comercio minorista crecen un 1,5% en Galicia fronte ao descenso da media nacional

As vendas do comercio minorista aumentaron un 1,5% en xaneiro en Galicia respecto ao mesmo mes de 2016, fronte ao descenso do 0,1% rexistrado a nivel nacional, segundo os datos que publica este venres o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Comercio comerciante polo miúdo | Fonte: Europa Press

Así, a comunidade sitúase en xaneiro como a cuarta do estado cun maior incremento neste índice, por baixo de Canarias (3,6%), Baleares (2,4%) e Castilla la Mancha (2%).

En cifras positivas tamén están La Rioja (1,2%), Madrid (0,7%) e Valencia (0,6%), mentres que Ceuta non rexistra variación e o resto teñen índices negativos.

Pola súa banda, a ocupación rexistrou no primeiro mes do ano un incremento do 1,4% en Galicia, aínda que nesta ocasión por baixo do 1,8% da media nacional.

DATOS ESTATAIS

A nivel nacional, as vendas do comercio minorista retrocederon un 0,1% en xaneiro respecto ao mesmo mes de 2016, coincidindo co fin da campaña do Nadal.

Este descenso das vendas do comercio minorista tras encadear 28 meses consecutivos de ascensos interanuais, é un punto inferior ao logrado en decembro (+0,9%).

Eliminados os efectos estacionales e de calendario, a facturación do comercio minorista aumentou un 0,1% interanual, taxa dous puntos inferior á de decembro (+2,1%).

O emprego no sector do comercio minorista aumentou un 1,8% en xaneiro respecto ao mesmo mes de 2016, co que xa encadea 33 meses consecutivos de ascensos. A taxa de xaneiro é unha décima inferior á rexistrada en decembro.

En taxa mensual (xaneiro sobre decembro), as vendas do comercio minorista caeron un 1,1%, en contraste co retroceso do 0,3% que experimentaron o mes anterior e coa subida do 0,9% dun ano antes.