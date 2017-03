A creación de empresas crece un 3,8% en xaneiro en Galicia

A constitución de novas sociedades mercantís subiu un 3,8% en xaneiro en Galicia respecto ao mesmo mes de 2016, ata sumar 432 empresas, de acordo cos datos que publica este venres o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Traballadores | Fonte: Europa Press

As 432 empresas creadas subscribiron e desembolsaron un capital por valor de máis de 60 millóns de euros, e a maior parte --429-- adoptaron forma de sociedade limitada, mentres que dúas foron sociedades anónimas.

Mentres, as disolucións creceron un 24,7%, ata as 247; e distribuíronse entre as operacións de tipo voluntario (212), por fusión (16) e debido a outras causas (19).

Ampliaron capital o primeiro mes do ano na comunidade galega 167 compañías, por uns 177,13 millóns. A maioría, 160, eran sociedades limitadas, nas que o capital ascendeu a uns 134,6 millóns. O sete sociedades restantes eran anónimas e o valor situouse nuns 42,5 millóns.

Pola contra, reduciron capital 33 sociedades mercantís, cun capital subscrito de algo máis de 113,11 millóns de euros, e desembolsaron dividendos dous --57 millóns--.

DATOS ESTATAIS

A nivel estatal, o número de novas sociedades mercantís aumentou un 5,8% en xaneiro respecto ao mesmo mes de 2016, ata sumar 8.891 empresas, mentres que as disolucións empresariais aumentaron un 14,8% no mesmo mes, ata totalizar 3.464.

O 23,7% das sociedades mercantís creadas en xaneiro dedícase ao comercio e o 13,3% á construción. En canto ás sociedades disoltas por actividade económica principal, o 22,2% correspondeu ao comercio e o 17,7% á construción.

Para a constitución das 8.891 empresas creadas en xaneiro subscribíronse case 809 millóns de euros, o que supón un aumento do 47,2% respecto ao mesmo mes de 2016, mentres que o capital medio subscrito, que se situou en 91.026 euros, incrementouse un 56,3% en taxa anual.

Das 3.464 empresas que se disolveron en xaneiro deste ano, o 80,8% fixérono voluntariamente, o 12% por fusión con outras e o 7,2% restante por outras causas.