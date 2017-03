Detida unha muller por roubar nunha casa no Saviñao (Lugo) e cargar a terceiros gastos, compras e un seguro de coche

A Garda Civil detivo a unha muller como presunta autora dun delito de roubo con forza nas cousas en casa habitada no Saviñao (Lugo), ademais de atribuírselle o cargo na conta dun terceiro de varios gastos e contratar un seguro de coche a nome doutra persoa.

Segundo informou o Instituto Armado, ás 9,15 horas do pasado día 8 na localidade de Monforte de Lemos (Lugo) foi detida unha veciña de Reigada, de 39 anos, como presunta autora dun roubo con forza nas cousas en casa habitada, delito perpetrado no termo municipal do Saviñao en setembro de 2015.

Á arrestada impútaselle un delito continuado de estafa bancaria ao cargar na conta dunha terceira persoa tres importes por conceptos distintos no mes de novembro de 2015, así como outro de usurpación de estado civil ao contratar un seguro de coche no mes de novembro do ano 2015 a nome dunha terceira persoa sen a súa autorización e sen ter relación algunha co devandito vehículo.

Así mesmo, tamén supostamente, segundo indica a Benemérita, cometeu un delito de usurpación de estado civil e falsificación documental ao dar de alta un número de teléfono 'en liña' en setembro do ano 2015 e pola compra dun reloxo a través dunha páxina web de compra en novembro do mesmo ano.

A Garda Civil sinalou que a persoa detida en relación con eses feitos foi posta a disposición xudicial.

FURTO

Por outra banda, a Garda Civil imputou en calidade de investigada a unha veciña de Lugo de 21 anos como presunta autora dun delito de furto dun teléfono móbil.

Os feitos ocorreron o pasado 26 de maio de 2016 nun establecemento hostaleiro da localidade de Outeiro de Rei (Lugo). A persoa investigada foi posta a disposición xudicial.