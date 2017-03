Stop Desafiuzamentos informarán este sábado na Coruña sobre como reclamar a devolución das cláusulas chan

A plataforma Stop Desafiuzamentos realizará na mañá do sábado na Coruña unha acción informativa para explicar aos afectados polas cláusulas chan como reclamar a devolución do cobrado polas entidades bancarias.

Así, a partir das 12,30 horas deste sábado 11 de marzo, a plataforma instalará unha mesa informativa no Obelisco da cidade herculina sobre os métodos para conseguir a devolución das cláusulas chan --declaradas nulo de pleno dereito polo Tribunal Europeo de Xustiza--.

Stop Desafiuzamentos habilitou un apartado na súa páxina web (www.afectadosporlahipoteca.com) na que os afectados poden informarse sobre o proceso de reclamación.

Na web, os afectados dispoñen de información sobre como localizar a cláusula chan nas escrituras da súa hipoteca ou modelos de formularios de reclamación.

Ademais, Stop Desafiuzamentos apuntou que, a pesar de que os afectados "teñen dereito a acudir directamente á vía xudicial", os avogados da plataforma recomendan "pór a reclamación no servizo de atención ao cliente do branco" para "evitar as posibles costas xudiciais".