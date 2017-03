Campos de Galicia participa en Unigolf, que se celebra do 20 ao 22 de abril con exhibicións, probas e competicións

A feira de Golf Unigolf 2017 celebrarase do 20 ao 22 de abril en Ifema con exhibicións, probas e competicións para todos os públicos, informou a feira de Madrid nun comunicado. Campos de Galicia e outras comunidades participarán na cita.

Os visitantes poderán coñecer todas as novidades en paus, roupa e complementos, campos, tendas, federacións, medios de comunicación, destinos de golf, escolas e universidades, axencias de viaxes e simuladores.

Ademais, os visitantes poderán gozar dunha ampla proposta de actividades, exhibicións, probas e competicións dirixidas a todos os públicos, e de todas as idades, que o converterán nun salón activo, participativo e dinámico, no que terán cabida todos os ámbitos que engloba o golf.

Practicar cos TaylorMade M2 que usa Jon Rahm ou a gama EPIC de Callaway que utiliza Rory McIlroy, pasando polos paus PING de Bubba Watson e Miguel Ángel Jiménez sen algunhas das actividades que poderán realizar.

As principais marcas volven a Ifema, como TaylorMade, Ping, Callaway, Cobra, PXG e Honma que estarán en en un driving range cuberto coas súas últimas novidades.

Tamén haberá marcas novas como os PXG e outras de toda a vida como Lynx, que volve a España da man de Holiday Golf. Unigolf permitirá aos visitantes realizar Fittings de todas estas marcas e, ademais, nas tendas da Feira terán a oportunidade de comprar todo o que necesiten.

Ademais, se o que queren é probar algún novo putt, Unigolf ensinaralles os últimos modelos de Odyssey, Bettinardi ou Scotty Cameron. Para os que queren cambiar ou renovar o seu vestiario ou zapatos, poderano facer da man de Golfino, Ralph Lauren, Ecco, Ashworth, Tail Activewear, Galvin Green, Lyle and Scott e Lambda, que mostrarán as súas últimas coleccións.

Participarán na feira campos de Andalucía, Galicia, Castilla-León, O Real Club de Golf da Herrería, Izki, así como o golf de Pozoblanco e todos os campos que xestionan Making Golf e Global Golf en toda a xeografía española.

Unigolf traspasou fronteiras e terá tamén un carácter internacional. Unha boa mostra diso é a confirmación de que o percorrido portugués de Bom Sucesso, en Óbidos, estará en Madrid.

Unigolf propón un modelo de feira que combina a zona de exposición cun programa de xornadas técnicas e mesas redondas, así como con actividades, exhibicións, probas e competicións para todos os visitantes. Co fin de facilitar o acceso a un maior número de afeccionados, a Feira do Golf permitirá o acceso gratuíto a todos os federados.

PARA OS VISITANTES

Todos os afeccionados ao golf poderán gozar tamén de diferentes actividades o venres 21 e sábado 22 de abril. Para os máis pequenos Unigolf porá á súa disposición actividades organizadas pola Federación de Golf de Madrid, como concursos, clases gratuítas e a presenza do xa coñecido por eles, Oso Bogey.

Así mesmo, os asistentes terán opción de utilizar un simulador no que cada día haberá ademais un torneo con grandes premios. Do mesmo xeito, estará á súa disposición o 'Putting-green' onde se poderán probar novos putters e participar en diferentes concursos que poñan a proba a destreza cos paus.

No escenario Unigolf celebraranse charlas da man de profesionais de golf, clinics e presentacións de produto.

PARA OS PROFESIONAIS DO SECTOR

O xoves 20 de abril, Unigolf acolle un programa de Xornadas Técnicas con relatorios e mesas redondas para Xerentes e Greenkeepers con temas de interese para eles. Ademais, celebrarase un 'workshop' ou mesa de contratación coa presenza de ao redor de dez operadores de turismo de diferentes países do mundo que se reunirán cos expositores de turismo de golf.

O certame, organizado por Ifema e promovido por Madrid Golf, co apoio da Real Federación Española de Golf e da Federación de Golf de Madrid, configura para España unha gran proposta feiral dirixida tanto a profesionais como ao público en xeral.

Desta maneira, dedicará a súa primeira xornada do xoves -día 20 de abril- aos profesionais do sector, abrindo ao público xeral o venres e o sábado -21 e 22-, quen terán a oportunidade de ver unha completa panorámica do sector a través da oferta de todos os participantes.