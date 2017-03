O Concello de Logroño participará no Fórum Gastronómico da Coruña, que se celebra do 12 ao 14 de marzo, co restaurante logroñés El Rincón del Vino.

A través da plataforma de turismo gastronómico 'Saborea España', á que Logroño pertence e forma parte da súa Comisión Executiva, convidouse á nosa cidade a participar no Forum Gastronómico da Coruña entre os días 12 a 14 de marzo de 2017.

Devandito acto consiste na presenza de seis destinos gastronómicos, cada un dos cales elabora e presenta unha mostra da súa cociña en formato showcooking e degustacións a público final.

Esta presentación realízase no marco dunha das feiras máis importantes, segundo indica o Concello de Logroño, da gastronomía galega, que o ano pasado acolleu a case 25.000 persoas e realízase igualmente promoción turística e da cidade.

O obxectivo último destas accións é favorecer a promoción de destinos que por si mesmos non poderían facer fronte a unha actividade destas características por canto a plataforma (SE), a través da súa xerencia axuda a reducir os gastos de infraestrutura, organización, comunicación e outros.

Para promocionar a gastronomía de Logroño seleccionouse ao Restaurante 'El Rincón del Vino' cuxo cociñeiro Sergio Soto e o seu equipo van realizar dous showcookings o luns 13 e o martes 14, así como dúas degustacións de produto elaborado para 150 persoas cada unha. O orzamento total de gastos ascende á cantidade de 6.350 euros.