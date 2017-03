Os cruceiristas descenden case un 14% nos portos galegos en 2016 fronte a 2015

Os portos galegos rexistraron un descenso do 13,99 por cento no número de cruceiristas (-51.532) rexistrados en 2016 fronte ao ano anterior, ao pecharse con 316.647 pasaxeiros fronte aos 368.179 contabilizados en 2015.

Cruceiro na Coruña | Fonte: Europa Press

Así o reflicten os datos de Portos do Estado, recollidos por Europa Press, que indican que a caída no Porto de Vigo foi do 17,51 por cento ao contabilizar 169.093 cruceristas en 2016 fronte aos 204.979 do ano precedente.

Mentres, no Porto da Coruña o tráfico de cruceiristas caeu o 9,77 por cento, de 140.451 en 2015 a 126.735 en 2016; mentres que no de Vilagarcía descendeu o 36,3%, de 1.190 a 758.

O menor descenso correspondeu ao Porto de Ferrol-San Cibrao, do -6,95 por cento, ao baixar de 21.559 en 2015 a 20.060 o ano, segundo os datos difundidos por Portos do Estado.

TOTAL ESPAÑA

Segúnn destaca Portos do Estado, os portos españois "lograron certificar, un ano máis, a excelente posición que ocupa" o país entre as preferencias dos cruceiristas e "a magnífica oferta que representan para atraer un turismo que leva anos situándonos entre os destinos preferidos do mundo".

No ano 2016 volveu establecerse unha nova marca histórica con 8,7 millóns de pasaxeiros, e un incremento do 0,6 por cento respecto ao ano anterior, "empuxado, sobre todo, polo bo comportamento dos destinos mediterráneos", segundo concretou.

Precisamente, os portos situados no Mediterráneo acapararon o 68% do total de cruceiristas que chegaron a España en 2016, e con 5,8 millóns de pasaxeiros experimentaron un crecemento conxunto do 5% respecto de 2015. Entre os seus principais destinos atópanse Barcelona, con 2,68 millóns; Baleares, 1,95 millóns; Málaga, 444.000; e Valencia, 403.000 pasaxeiros. Ademais, outros destinos mediterráneos experimentaron fortes incrementos como Cartagena (+24,5%) ou Almería (+65,8%).

Os portos canarios, con case dous millóns de cruceristas e unha cota do mercado nacional do 22,9%, experimentaron un retroceso do 9%. O resto dos españois situados no Atlántico, "en dura competencia cos portugueses", segundo recoñece Portos do Estado, perderon un 4,2% de tráfico, case 30.000 pasaxeiros, situándose en 723.256 cruceristas, e unha cota do 8,3% do total nacional.

No entanto, algúns dos portos situados na fachada cantábrica conseguiron notables crecementos. Así, Gijón duplicou o total de cruceristas ata situarse nos 32.700, e Bilbao creceu un +22,7%.

Segundo as previsións das Autoridades Portuarias, o tráfico de cruceiros "seguirá crecendo nos próximos anos a un ritmo entre o 1,5-3%, podéndose superar os 9,5 millóns de cruceristas en 2020".