O PP aproba as normas da comisión de caixas coa abstención do resto e asume que os seus traballos acaben en xullo

As normas de funcionamento da comisión de caixas foron aprobadas este venres co apoio dos populares e a abstención de En Marea, PSdeG e BNG. O PP asumiu que este período de sesións (que pecha o 15 de xullo) é "un prazo razoable" para acabar os traballos, de acordo coa petición da oposición, que demandaba fixar por escrito un prazo máximo de entre seis e oito meses.

"Estamos de acordo con que de seis a nove meses é un prazo razoable e marcámonos este período de sesións como obxectivo, pero fixalo nas normas podería ser obxecto de recurso", sinalou o portavoz parlamentario popular, Pedro Puy, quen aludiu a que o regulamento parlamentario recolle con claridade que unha comisión se pecha cando acaban os traballos ou finaliza a lexislatura.

As principais emendas dos grupos da oposición incidían, así mesmo, na "desestacionalización" dos traballos --o socialista Abel Losada situou como data o ano 2000, na liña dos traballos do Congreso, "ou mesmo antes", o que permitiría "profundar" na época de xestión coincidente cos Gobernos de José María Aznar e do Banco de España antes de 2004-- e na ampliación do "obxecto" da investigación

Sobre este segundo punto, tanto Luís Bará (BNG) como Manuel Lago (En Marea) incidiron na necesidade de profundar no "negocio redondo" da venda de Novagalicia Banco. "Hai que saber quen foi o encargado de liquidar precipitadamente unha entidade que recuperaba valor cando ningunha norma obrigaba a facelo e todo o mundo en Galicia dicía que era un erro", advertiu Lago.

Puy replicou que os traballos "xa están desestacionalizados" e engadiu que ampliar o acordo contraviría o acordo inicial. Tamén rexeitou a petición de BNG e En Marea de que o ditame teña que ser aprobado por unha maioría reforzada e non simple, cuestión que o PP tamén rexeitou ao entender que "o razoable" é que se incorporen as posturas discrepantes, se as hai, pero non que os grupos se queiran "reservar a capacidade de obstruir".

