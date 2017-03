As denuncias por violencia de xénero aumentaron un 9% nos xulgados galegos

Os xulgados galegos recibiron o ano pasado 5.683 denuncias por violencia de xénero, o que supón un 9 por cento máis con respecto ao ano anterior, cando se presentaron 5.210, segundo informa o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en base aos datos feitos públicos polo Observatorio contra a Violencia Doméstica e de Xénero.

Xulgados De Santiago, En Fontiñas | Fonte: Europa Press

A maior parte dos casos, un total de 4.303, chegaron aos xulgados a través de atestados policiais con denuncia da vítima. Segundo os datos estatísticos feitos públicos este xoves polo Observatorio contra a Violencia Doméstica e de Xénero, en Galicia aparecen como vítimas 5.104 mulleres en 2016.

Mentres, o ano pasado, 314 vítimas acolléronse á dispensa da obrigación legal de declarar, o que supón un 5,5% das mulleres. En comparación con 2015, esta cifra significa un aumento do 9,8%.

ORDES DE PROTECCIÓN

Galicia segue sendo unha das comunidades cunha taxa de violencia de xénero (vítimas por cada 10.000 mulleres) máis baixa do Estado, con 36,23 persoas, fronte ás 56,70 do conxunto do Estado.

Mentres, o número de ordes e medidas de protección solicitadas en 2016 nos xulgados galegos foi de 1.693, das que se adoptaron 1.134, o que supón un 22 por cento máis de medidas concedidas que en 2015.

AUMENTO TAMÉN A NIVEL ESTATAL

No ámbito estatal, as denuncias de mulleres por malos tratos das súas parellas ou ex-parellas creceron un 10,6 por cento en 2016 respecto ao ano anterior, ata as 142.893, o dato máis alto da última década.

Ademais, no pasado exercicio volveu incrementarse a porcentaxe de sentenza condenatorias ditadas polos órganos xudiciais españois en procesos relativos a violencia de xénero.

Fronte ao 62,6 por cento de condenas que se produciron en 2015, no pasado ano este dato elevouse ata o 66,2%. As sentenzas ditadas foron 47.175, das que 31.232 foron condenas e 15.943, absolucións.