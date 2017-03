A Xunta permitirá o cultivo "excepcional" de pataca nas zonas afectadas pola pulga guatemalteca sempre que sexan con "fins científicos e de ensaio para o control" da praga. Estas plantacións serán "previamente autorizadas e controladas" polos servizos oficiais.

Praga da pataca da polilla guatemalteca | Fonte: Europa Press

Este venres, o DOG publica a resolución da Consellería do Medio Rural respecto diso da praga da pataca a través da que se desenvolve o real decreto do Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente para erradicar a peste que afecta os cultivos galegos.

Agora, ábrese un prazo de 15 días para comunicar as parcelas plantadas antes da entrada en vigor do real decreto. En canto ás indemnizacións que percibirán os produtores afectados, a Consellería informou que "nos próximos días" publicarase unha orde que fixará as contías, que están a ser negociadas co Goberno central.

Nela, declárase como "zona infestada" os 31 municipios galegos onde foi detectada a presenza da pulga guatemalteca, así como unha "zona tapón" nos terreos comprendidos "nunha franxa de cinco quilómetros ao redor da demarcada".

Así, nos concellos coruñeses das Somozas, Moeche, Cerdido, Cedeira e Cariño deberán aplicarse medidas de "vixilancia intensiva" e establécese a "obrigación de comunicación" de forma inmediata despois da simiente de pataca.

PROHIBIDO PLANTAR POR DOUS ANOS

En canto ás zonas establecidas como "infectadas", a resolución prohibe a plantación por un período de dous anos e o "levantamento e destrución" das patacas xa plantadas no último ano, así como a obrigación de realizar "un tratamento fitosanitario" nas zonas de cultivo.

Segundo informou a Xunta, a Consellería do Medio Rural está a preparar un calendario para a recollida de patacas en cada municipio e parroquia afectados pola praga. Deste xeito, o Goberno galego será o encargado de levar a cabo o transporte en "camións estancos" e a posterior destrución dos tubérculos afectados.

ALMACENAMENTO

En canto aos almacéns, a resolución diferencia entre "autoconsumo" e "comerciais", aínda que en ambos os casos "deberán entregar as patacas e sementes almacenadas, desinfectar e desinsectar adecuadamente os locais" e "instalar trampas específicas de feromonas", así como "destruír os sacos e caixas" que estiveron en contacto con patacas infectadas "ou simplemente na mesma estancia".

Así, queda prohibida a "entrada e comercialización" nas zonas infectadas de patacas de semente "ata novo aviso" e, en canto ao "resto de operadores", poderán comercializalas "só" para "consumo directo" e deberán ir "envasadas e preparadas" para o consumidor final.

Por tanto, a comercialización "a granel" de patacas non está permitida e só será autorizada a venda daquelas que procedan de "zonas libres de praga".

TRANSPORTE

Por último, a resolución fixa "restricións e controis" aos movementos de pataca nos concellos afectados, onde queda prohibido o "tránsito de tubérculos" a non ser que "se realice baixo control oficial como traslado aos vertedoiros autorizados".

Ademais, a Xunta recomenda "non comprar grandes cantidades de pataca para evitar excedentes".