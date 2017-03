O secretario xeral de UXT, Pepe Álvarez, defendeu este venres na capital galega a necesidade de "trasladar a riqueza que se está xerando nas empresas aos salarios dos traballadores".

Pepe Álvarez antes da asemblea en Valladolid | Fonte: Europa Press

Así se pronunciou o responsable de UXT antes de participar no congreso de FICA-UXT Galicia, onde denunciou que a patronal "está a impedir que se poidan desenvolver as negociacións dos convenios colectivos de acordo coa situación do país".

"A patronal ten que ser consciente de que estes dous últimos anos [...] as empresas teñen excedentes moi importantes", subliñou Pepe Álvarez, xusto antes de apostar por trasladar estes excedentes aos salarios dos traballadores e á sociedade en xeral.

Trátase de "contribuír", narrou, a que "se poida trasladar ao consumo e sexa un elemento importante desde o punto de vista da creación de emprego".

A continuación, o responsable estatal de UXT referiuse a a negociación colectiva e lamentou que esta se atopa en "un punto morto": "Necesitamos reactivala e estamos convencidos de que iso só será posible pola vía da mobilización".

MOBILIZACIÓNS DO 23 DE MARZO

Entre os retos que o sindicato ten en axenda, sinalou, atópanse as mobilizacións do próximo 23 de marzo. De feito, Pepe Álvarez xa anunciara o pasado mes de febreiro novas mobilizacións, xunto con CC.OO., para esta data.

O obxectivo é proseguir coa reclamación de emprego e salarios dignos dentro da negociación colectiva: "Hai que confluír en mobilizacións naqueles sectores que están a negociar os convenios colectivos e que están paralizados".

Trátase dun proceso, indicou, que "ten que desembocar en acordos coa patronal e o goberno", concretamente, defendeu, "na derrogación das reformas laborais e na construción dun novo sistema de relacións laborais que acabe coa precariedade".

A continuación, lamentou que, para consolidar un contrato de traballo, "o mes pasado fixeron falta 60 contratos". Así mesmo, denunciou a "discriminación" que sofren as mulleres: "Preto do 70 por cento dos contratos a tempo parcial son para mulleres, cando a maioría delas quererían traballar a xornada completa".

REESTRUTURACIÓN DO SINDICATO

De igual modo, o responsable de UXT referiuse a a reestruturación que se está levando a cabo no sindicato desde o pasado congreso, que se produciu hai un ano. A pesar de que admitiu que é "un proceso lento", confiou en que o resultado serán "extremadamente positivos" para os próximos anos.

Dentro deste proceso de reestruturación enmárcase o congreso constituínte da nova federación galega de industria, construción e agro (UXT-FICA Galicia), a cal agrupará ás anteriores de MCA-UXT (de metal, construción e afíns) e a FITAG-UXT (federación de industria e traballadores agrarios).

Previsiblemente, esta nova federación galega será dirixida por Javier Carreira, único candidato. Ademais deste cargo, este venres tamén se elixe a executiva de UXT-FICA Galicia.

Neste sentido, o secretario xeral de UXT-FICA, Pedro Luís Hojas, explicou que a federación galega de industria, construción e agro agrupará o tecido produtivo da comunidade. "Isto vainos a servir para organizar moito mellor aos traballadores", relatou, xusto antes de destacar a importancia do sector da automoción, o conserveiro, o enerxético e da industria alimentaria, entre outros.

ACHEGAR O SINDICATO AOS AFILIADOS

Trátase, precisou, dunha "sectorialización importante" co obxectivo de "achegar moito máis a organización aos afiliados e aos delegados". "Os sectores son os que están en contacto coas empresas e cos comités de empresa, e os que poden achegar as solucións aos problemas", subliñou.

Deste xeito, a constitución da federación galega de industria, construción e agro é "un primeiro paso", xa que logo deberá estenderse ao resto de comarcas de Galicia.