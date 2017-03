O conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña, destacou este venres o potencial do Servizo Galego de Saúde (Sergas) para "xerar coñecemento e actuar como motor da economía galega" xa que, segundo afirmou, unha sociedade avanzada "é aquela que aposta polo coñecemento".

"Por iso nos últimos anos traballamos en valorizar o coñecemento xerado polos nosos profesionais, facilitando a súa transferencia á práctica clínica, ao mercado e á sociedade", segundo subliñou este venres no marco da inauguración da xornada 'TransformaS', na capital galega.

Ademais, fixo fincapé en que a estratexia e os investimentos no ámbito dos Tics supoñen unha "vantaxe competitiva" de Galicia con respecto a outros sistemas de saúde, non soamente no ámbito nacional, senón mesmo internacional, polo que nos anos a Comunidade galega "situouse como referente en innovación no ámbito sanitario", segundo lembrou.

Na xornada, o titular de Sanidade apuntou que desde Galicia se lideran proxectos europeos que se unen a iniciativas como a historia clínica electrónica única, a aposta pola telemedicina, o recoñecemento da comunidade como rexión europea de referencia en envellecemento activo, o modelo de innovación aberta do Sergas e a experiencia "pioneira" en compra pública innovadora.

APOSTA

Así mesmo, o conselleiro de Sanidade lembrou que en 2010 a Consellería fixo unha aposta por incorporar de maneira estratéxica a innovación como panca de cambio do sistema para adaptar o sistema de saúde aos novos retos da sociedade.

Tamén en 2010 solicitouse, segundo concretou Sanidade, "a primeira patente con titularidade do Sergas". Así, Almuíña resaltou que as patentes supoñen a protección do coñecemento, pero matizou que "son só un primeiro paso no longo proceso de transferencia".

"Fai falta moito máis que patentar para de verdade ter un impacto e producir un retorno para a sociedade, que é o fin último", manifestou o titular de Sanidade.

Neste sentido, concluíu a súa intervención avogando por contar cos profesionais "desde unha perspectiva integradora", que permita "aproveitar ao máximo o potencial como organización, captar e apoiar as numerosas ideas innovadoras que existen entre eles; e por facer o mesmo con outros axentes que acompañan ao Sergas neste proceso, como empresas, centros e asociacións".

"Fóra do Sergas hai tamén moito coñecemento, moitas ideas, moitas innovacións e novas tecnoloxías e debemos ser quen de integralas e axustar as nosas necesidades da mellor maneira posible, para avanzar non só como sistema de saúde senón como sociedade", sentenciou.