En Marea rexistra a proposta para cambiar o regulamento da Cámara e vixiar se se cumpren as iniciativas aprobadas

En Marea rexistrou unha proposición de lei, cuxo contido xa avanzara, encamiñada a modificar o regulamento do Parlamento autonómico co fin de que se estableza "un mecanismo de control" que permita verificar o cumprimento por parte do Goberno galego das iniciativas aprobadas no Pazo do Hórreo.

Eva Solla, deputada de En Marea | Fonte: Europa Press

A deputada de En Marea e vicepresidenta segunda da Mesa do Parlamento, Eva Solla, subliñou que este paso ten un dobre obxectivo "claro": que a Xunta teña que informar en cada período de sesións sobre o grao de cumprimento das proposicións non de lei e das mocións aprobadas na Cámara, e que, se polo menos un grupo o pide, comparecer para informar na Comisión de Peticións.

"Agora mesmo non se cumpren moitas iniciativas das que se aproban nesta Cámara e parécenos que iso atenta contra a democracia e a separación de poderes", denunciou Solla, para engadir que, coa intención de paliar este extremo, En Marea defenderá que haxa "un mecanismo de control do que se aproba no Parlamento".

A modo de argumento, lembrou que ela, desde o seu posto na Mesa, propuxo pedir información ao Goberno que dirixe Alberto Núñez Feijóo sobre o cumprimento dalgunha iniciativa (como a transferencia das competencias de saúde penal) e que o órgano reitor da Cámara rexeitou a posibilidade de "control", unha postura que ve "absurda".

PROPOSICIÓN "SINXELA"

Dado este rexeitamento, En Marea rexistrou unha proposición de lei "sinxela e cun único artigo, pero importante", xa que, de ser aprobado, introduciría a "obrigatoriedade" de que o Goberno traslade en cada período de sesións "a situación e grao de cumprimento das proposicións non de lei e das mocións".

Así mesmo, "por petición como mínimo dun Grupo Parlamentario", a proposta de En Marea demanda que o Executivo teña a obrigación de comparecer na Comisión de Peticións para "dar conta do cumprimento" de iniciativas.

"Estamos excesivamente adoitados a que sexa frecuente que non se contesten ás preguntas da Cámara e a que non se cumpran iniciativas sen que haxa un mecanismo democrático para informar ou explicar por que", reflexionou.

"GRAVÍSIMO E ANTIDEMOCRÁTICO"

Preguntada acerca de se ten un cómputo das iniciativas aprobadas e que non se cumpriron, sinalou que non fixo o cálculo global, pero asegurou que, polo menos desde a pasada lexislatura hai varias que non se levaron adiante, algunhas aprobadas "por unanimidade", o que tachou de "gravísimo, antidemocrático e en contra da división de poderes".

Ao tempo, lembrou que de iniciativas que ela mesma defendeu, por exemplo, na comisión de Sanidade, aprobáronse "tres ou catro" e non se cumpriu "ningunha". "Unha das primeiras que recordo era a que obrigaba a pedir ao Goberno a que centros sanitarios, quirófanos e consultas abrisen pola tarde e tardou medio día a conselleira de entón en dicir que non se ía a cumprir", exemplificou.

Ao seu xuízo, o Goberno ten que traballar para cumprir as iniciativas parlamentarias aprobadas e, se hai un motivo legal ou económico que o impida, "xustificalo".

En canto a se falou co resto da oposición acerca desta proposta, explicou que entende que o resto de grupos estarán "a favor" porque beneficia ao conxunto dos galegos. Engadiu que, se se toma en consideración, activarase un relatorio na que todos os grupos poden "facer as achegas que consideren".