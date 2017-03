Feridas dúas persoas nunha colisión frontal en Vilamaior (A Coruña) e outra nun atropelo en Mondoñedo (Lugo)

Unha colisión frontal entre un turismo e un todoterreo saldouse na mañá deste venres con dúas persoas feridas na localidade de Vilamaior (A Coruña), mentres que outra foi atropelada en Mondoñedo (Lugo).

Segundo informou o 112 Galicia, debido á colisión uno dos condutores tivo que ser excarcerado polos Bombeiros de Betanzos, ao quedar atrapado no interior do turismo.

O 112 Galicia tivo constancia do sinistro sobre as 9,00 horas deste venres cando un particular que circulaba pola estrada DP-5004, ao seu paso por Vilamaior, presenciou o accidente e avisou.

Ata o punto achegáronse Urxencias Sanitarias de Galicia-061 e os bombeiros, tras ser alertados polos profesionais do 112 Galicia. Tamén se solicitou a colaboración dos axentes de Tráfico.

ATROPELO

Mentres, unha persoa resultou ferida este venres en Mondoñedo despois de ser atropelada por un turismo que circulaba pola Avenida San Lucas, á altura do número 53.

Tras recibir o aviso dun alertante ás 11,15 horas, o 112 Galicia informou ao 061, á Policía Local e aos efectivos de Protección Civil. Persoal sanitario trasladou á persoa ferida ata o Hospital de Burela.