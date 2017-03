A cuarta edición de 'Bos Aires celebra Galicia' será o próximo 7 de outubro na capital arxentina

A cuarta edición de 'Bos Aires celebra Galicia', evento que reuniu nas dúas pasadas edicións a decenas de miles de persoas, será o próximo 7 de outubro na capital arxentina.

Así o indicou a Xunta nun comunicado, no que explicou que o secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, e o delegado da Xunta en Arxentina e Uruguay, Alejandro López Dobarro, analizaron os preparativos para este evento xunto coa subsecretaria de Dereitos Humanos e Pluralismo e o director xeral de Colectividades do Goberno da cidade de Buenos Aires, Pamela Malewicz e Adrián Varela, respectivamente.

Na súa viaxe á capital arxentina, Miranda e Dobarro comezaron unha nova xira de contactos coas comunidades galegas residentes en ambos os países, e tamén de contactos institucionais para reforzar as "excelentes relacións" entre os gobernos dun e outro océano.

"Os galegos do exterior serán, unha vez máis, fundamentais no desenvolvemento e despegamento de Galicia", defendeu o secretario xeral da Emigración en Bos Aires.

Así mesmo, xunto ao delegado da Xunta en Arxentina e Uruguai, presentou as novas liñas de traballo para facilitar que as segundas xeracións de galegos do Exterior volvan a Galicia, entre as que estarán as 'Bolsas Excelencia Mocidade Exterior'.