O expresidente da Deputación de Pontevedra e actual presidente da Federación Galega de Fútbol, Rafael Louzán, sostivo que cando estivo á fronte do organismo provincial actuou "sempre cumprindo a legalidade", e engadiu que non recibiu "ningún tipo de agasallo" porque "baixo ningún concepto" está dentro da súa "forma de proceder e actuar".

Rafael Louzán nos xulgados de Vigo polos Patos. | Fonte: Europa Press

Louzán é investigado en relación a supostas irregularidades en contratos de obras de varios campos de fútbol, obras de saneamento e abastecemento en varias localidades da provincia de Pontevedra, a reforma dun centro social e outras actuacións. Tamén se lle atribúe a suposta recepción de agasallos da empresa Eiriña.

Na mañá deste venres compareceu no Xulgado de Instrución número 7 de Vigo e, á saída, indicou que respondeu "a todas e cada unha das preguntas" da xuíza e o fiscal, e defendeu que, "como se pode comprobar, e así foi acreditado polos técnicos da Deputación, todo fíxose baixo o precepto sempre da legalidade e xamais levantando ningún tipo de reparo".

"Alégrome de que en ningún momento houbo nada diferente ao que alí fíxose durante esta etapa de goberno na Deputación; por parte técnicos e responsables políticos sempre cumprindo a legalidade e xamais levantando ningún tipo de reparo", apuntou, insistindo en que "nunca --pediu-- que se levantase ningún tipo de reparo, é máis, nunca houbo un reparo suspensivo de nada".

Fontes próximas ao caso engadiron que Louzán trasladou á xuíza que non sufriu presións e que non houbo ningún "paripé" nin nada irregular en obras en Moraña, Coia, Fornelos e outras localidades. Ademais, sobre a súa relación co dono da construtora Eiriña, Enrique Alonso Pais, agregou que era "como con calquera outro empresario ou afiliado do PP, nada máis".

Así mesmo, estas fontes transmitiron que a maxistrada lle preguntou a Louzán por unha conversación na que o empresario xáctase de que lle vai a 'pór as pilas', ao que el respondeu que ten "moito carácter" e manifestou que Alonso Pais é "un fantasma" e un "falabarato" e que o que dixo son "fantasmadas".

CITACIÓN

O pasado 17 de febreiro de 2016, o expresidente da Deputación compareceu ante a xuíza pero acolleuse ao seu dereito a non declarar, alegando que prefería esperar a que se resolvesen as peticións de nulidade presentadas por algunhas das partes. Finalmente, a Audiencia Provincial de Pontevedra ratificou a validez de escóitalas telefónicas e desestimou os recursos.

Ante iso, Louzán remitiu a finais de xaneiro un escrito ao xulgado no que solicitaba ser citado para declarar, e a xuíza de instrución número 7 de Vigo chamoulle o 1 de marzo, aínda que a súa comparecencia tivo que aprazarse ata este venres, día 10, por problemas de axenda do avogado de Louzán.

Louzán é un dos implicados nesta causa, na que se investigan supostas irregularidades na adxudicación de obras e contratos públicos, e na que tamén están a ser investigados o dono da construtora Eiriña; traballadores de Cespa; funcionarios de varias administracións; concelleiros do PP e do PSOE de Vigo; o alcalde vigués, Abel Caballero; e a exdelegada da Xunta, María José Bravo Bosch, entre outros.